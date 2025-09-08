Los filmes LGTBI+ latinoamericanos estarán presentes en Festival de cine de San Sebastián

San Sebastián (España), 8 sep (EFE).- La distribución de películas LGTBIQ+ latinoamericanas, las series de los 2000 y los laboratorios audiovisuales son algunos de los temas a tratar en las charlas del ciclo ‘Conversaciones’ de la 73 edición del prestigioso certamen de cine de español Festival de San Sebastián.

La estadounidense Gia Coppola, la francesa Claire Denis, el noruego Joachim Trier y los españoles José Luis Guerín y Jonás Trueba protagonizarán algunas de estas charlas.

Las tecnologías inclusivas en el sector serán también objeto de análisis de estos encuentros, en los que participarán asimismo los compositores español y franco-griego Alberto Iglesias y Alexandre Desplat, y el joven director español Jaume Claret Muxart, cuya ópera prima, ‘Estrany Riu’, se ha estrenado en la sección Orizzonti de Venecia y en San Sebastián se proyectará en la sección Zabaltegi.

Claret Muxart hablará del proceso creativo de su película, al igual que el actor Harris Dickinson lo hará junto al productor Archie Pearch, con el que fundó en 2023 Devisio Pictures, que ha permitido al intérprete británico debutar como director con ‘Urchin’, programada también en Zabaltegi.

La española María Zamora, productora de títulos como ‘Alcarràs’, ‘Romería’ y ‘La virgen roja’, entrevistará en el cine de Tabakalera al cineasta danés Joachim Trier, que este año ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes con ‘Sentimental Value’.

‘Conversaciones’ también acogerá la jornada ‘Diagnósticos feministas sobre la industria audiovisual actual’ y el I Encuentro de la asociación de directores y directoras de cine ACCIÓN.

‘Conversaciones’ es un apartado organizado por el área Pensamiento y Debate del certamen donostiarra, en el que el Festival, según recuerda en una nota, «enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento», además de «interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante». EFE

