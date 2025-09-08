The Swiss voice in the world since 1935

Los filmes LGTBI+ latinoamericanos estarán presentes en Festival de cine de San Sebastián

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Sebastián (España), 8 sep (EFE).- La distribución de películas LGTBIQ+ latinoamericanas, las series de los 2000 y los laboratorios audiovisuales son algunos de los temas a tratar en las charlas del ciclo ‘Conversaciones’ de la 73 edición del prestigioso certamen de cine de español Festival de San Sebastián.

La estadounidense Gia Coppola, la francesa Claire Denis, el noruego Joachim Trier y los españoles José Luis Guerín y Jonás Trueba protagonizarán algunas de estas charlas.

Las tecnologías inclusivas en el sector serán también objeto de análisis de estos encuentros, en los que participarán asimismo los compositores español y franco-griego Alberto Iglesias y Alexandre Desplat, y el joven director español Jaume Claret Muxart, cuya ópera prima, ‘Estrany Riu’, se ha estrenado en la sección Orizzonti de Venecia y en San Sebastián se proyectará en la sección Zabaltegi.

Claret Muxart hablará del proceso creativo de su película, al igual que el actor Harris Dickinson lo hará junto al productor Archie Pearch, con el que fundó en 2023 Devisio Pictures, que ha permitido al intérprete británico debutar como director con ‘Urchin’, programada también en Zabaltegi.

La española María Zamora, productora de títulos como ‘Alcarràs’, ‘Romería’ y ‘La virgen roja’, entrevistará en el cine de Tabakalera al cineasta danés Joachim Trier, que este año ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes con ‘Sentimental Value’.

‘Conversaciones’ también acogerá la jornada ‘Diagnósticos feministas sobre la industria audiovisual actual’ y el I Encuentro de la asociación de directores y directoras de cine ACCIÓN.

‘Conversaciones’ es un apartado organizado por el área Pensamiento y Debate del certamen donostiarra, en el que el Festival, según recuerda en una nota, «enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento», además de «interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante». EFE

ab/mz/oli/lsr/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR