Los funerales por Alí Jameneí prosiguen en Irán con rezo fúnebre y masiva procesión en Qom

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Teherán, 7 jul (EFE).- Los funerales por el asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí continúan este martes en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán.

Decenas de miles de personas llegaron al amanecer a la mezquita de Jamkaran para la oración fúnebre, donde los creyentes consideran que se aparece el Mahdi, el imán oculto desde hace más de mil años, futuro salvador de los chiíes y redentor de la humanidad.

El ayatolá Abdolá Javadi Amoli, una de las principales autoridades religiosas chiíes, dirigió el rezo ante el féretro de Jameneí y de los cuatro familiares que fallecieron junto a él en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Posteriormente, una marea negra con banderas de Irán, retratos de Jameneí en la mano y gritos de venganza comenzó una procesión desde la mezquita de Jamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma, hija del séptimo imán del chiismo.

Al finalizar los actos funerarios en la ciudad de Qom los féretros serán trasladados a Irak para los velorios previstos para el miércoles en las ciudades sagradas de Nayaf y Karbala, a los que asistirán el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, entre otros, según medios iraníes.

Ayer, millones de personas protagonizaron en Teherán la procesión fúnebre de quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años, después de dos días de funerales en la gran mezquita de Mosala de la capital iraní.

Jameneí será enterrado finalmente el jueves en su ciudad natal de Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo. EFE

ash/jgb

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