Los futuros acuerdos sobre Ormuz «no implicarán imponer tarifas de tránsito», asegura Omán

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El Cairo, 25 jun (EFE).- El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, cuyo país es ribereño junto a Irán del estrecho de Ormuz, afirmó este jueves que los futuros acuerdos sobre esa vía marítima vital para la exportación de petróleo y gas «no implican la imposición de tarifas».

Según un comunicado oficial omaní, Al Busaidi hizo esta afirmación tras una reunión que él y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) mantuvieron en Manama, la capital de Baréin, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también consideró «inaceptable» que Teherán imponga tarifas sobre el transito de buques por Ormuz.

«Destacó (en el encuentro) la importancia de restablecer la libertad de navegación a través de Ormuz y garantizar su libre circulación, señalando que Omán, como Estado ribereño del estrecho, tiene una responsabilidad especial de apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad de la navegación marítima», dijo la nota, difundida por el ministerio de Exteriores omaní.

Asimismo, aseguró que el alto responsable de Omán también «hizo hincapié en que los acuerdos futuros relacionados con el Estrecho no implican la imposición de ninguna tasa de tránsito».

Rubio, que concluye este jueves en Manama una gira por tres países del Golfo, incluidos Emiratos Árabes y Kuwait, además de Baréin, afirmó por su parte durante el encuentro que es «inaceptable» que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en Ormuz, y aseguró que Washington quiere acuerdo con Teherán, pero «no a cualquier precio».

A esa reunión acudieron los jefes de las diplomacias de la alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán-, todos aliados de EE.UU.

Irán insiste en asumir la gestión de Ormuz y en cobrar tarifas o «peajes» a los buques que lo transitan, algo que ha generado tensiones y rechazo en la comunidad internacional y los vecinos árabes de Irán, al ser el estrecho un paso natural.

Omán e Irán comparten la soberanía de las aguas territoriales del estrecho de Ormuz, que se dividen equitativamente a lo largo de la sección más estrecha, lo que les otorga el control conjunto de esta vía marítima estratégica.

Ambos países están manteniendo conversaciones sobre la futura administración conjunta, la navegación marítima y los posibles peajes para el uso de este paso. EFE

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