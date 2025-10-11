Los gazatíes podrán regresar por el cruce con Egipto por primera vez desde octubre de 2023

Jerusalén, 11 oct (EFE).- Por primera vez desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, se permitirá el regreso de residentes a Gaza a través del cruce sureño de Rafah con Egipto, según informaron a EFE responsables de seguridad israelíes este sábado, que no detallaron cuándo ocurrirá eso.

La entrada al enclave palestino a través de dicho cruce estará sujeta a la aprobación israelí y a un mecanismo específico que se coordinará con Egipto, como parte de la «cláusula humanitaria» del acuerdo de alto al fuego firmado este viernes entre Israel y Hamás, precisó la fuente.

Según dicha cláusula, la salida de personas por Rafah continuará realizándose bajo supervisión de la Unión Europea, siguiendo un procedimiento similar al aplicado en enero de 2025.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, cuando antes del alto el fuego dominaba más del 80 %.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, advirtió este viernes en un comunicado a los residentes de Gaza que resulta «extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah», ya que es una de las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado todavía. EFE

