Los georgianos ya no podrán votar en el extranjero

Tiflis, 17 dic (EFE).- Los ciudadanos de Georgia podrán ejercer su derecho al voto solo en el territorio de esa república caucásica, según las enmiendas al Código Electoral aprobadas este miércoles en el Parlamento del país con 79 votos a favor y 11 en contra.

Según el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, estos cambios «reducirán la influencia de las fuerzas externas» sobre los procesos electorales en el país y permitirán a los georgianos hacer una elección «más adecuada e informada».

Asimismo afirmó que «el modelo cumple con los estándares internacionales» y es «así como votan Irlanda, Malta, Armenia e Israel».

La prohibición se aplicará por primera vez durante las elecciones parlamentarias de 2028.

En los comicios legislativos de 2024, que no reconoce la oposición, en 60 colegios electorales habilitados en el extranjero votaron unos 34.000 georgianos de los cerca de 96.000 registrados ante las autoridades consulares.

Según el opositor Movimiento Nacional Unido, el Gobierno quiere acallar a los emigrantes georgianos, que votan en su mayoría contra el gobernante Sueño Georgiano,

Mientras, las autoridades rechazan las críticas de los detractores de la nueva iniciativa y aseguran que los georgianos en el extranjero no se privan de su derecho a votar, pero sí tendrán que regresar a su país si quieren participar en la vida política. EFE

