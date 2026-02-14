Los gobiernos de África acuerdan impulsar la producción local de productos sanitarios

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno y ministros de Salud de los Estados miembros de la Unión AFricana (UA) reafirmaron este sábado su objetivo de que al menos un 40 % de los productos sanitarios usados en África sean fabricados en el continente para 2040, informó la organización.

«Declaramos nuestro compromiso para impulsar la fabricación local de productos sanitarios como prioridad continental para la seguridad y la soberanía sanitaria», indicó un comunicado divulgado en los márgenes de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la UA, que se celebra este fin de semana en Adís Abeba.

Los países y sus socios internacionales se comprometieron a apoyar «la plena puesta en funcionamiento del Mecanismo Africano de Compras Compartidas (APPM, en inglés)» y a fomentar la agregación de la demanda, la configuración del mercado o los acuerdos de compra a largo plazo.

El objetivo de estas medidas será «aumentar el acceso a productos sanitarios con garantía de calidad y promover mercados predecibles y sostenibles para los fabricantes africanos».

Los firmantes también prometieron «movilizar financiación sostenible y adecuada para los fabricantes locales», incluyendo la creación de un fondo de capital para el APPM, y «aumentar las inversiones» para «impulsar el desarrollo de competencias, la innovación y la transferencia de tecnología».

Los líderes expresaron su apoyo a la celebración en Nairobi en el segundo trimestre de 2026 de una cumbre extraordinaria centrada en este tema, que ha ganado importancia en la agenda de la organización panafricana desde la pandemia de la covid-19, cuando África fue víctima del acaparamiento de vacunas por parte de Occidente.

En otro mensaje compartido en redes sociales, el presidente keniano, William Ruto -enviado especial de la UA para este asunto-, destacó que la producción local de productos médicos es «un pilar de la soberanía y la seguridad sanitaria de África».

«Ya no podemos depender de productos sanitarios fabricados en otros países, lo que expone a nuestro continente a productos de calidad inferior y falsificados, altos costes, interrupciones en la cadena de suministro y una presión insostenible sobre los presupuestos nacionales de salud», afirmó, después de copresidir un evento en los márgenes de la cumbre junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA.

Según Ruto, si África fabricara la mitad de los productos que actualmente importa, podría ahorrar entre 30.000 y 50.000 millones de dólares al año.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA -que tiene lugar este sábado y domingo en la capital etíope- para abordar asuntos como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes a la apertura este sábado estaban la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración como invitada de honor, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa. EFE

