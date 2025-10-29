Los gobiernos de Brasil y de Río crean entidad conjunta de combate al crimen organizado

1 minuto

Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El Gobierno nacional de Brasil y el regional del estado de Río de Janeiro anunciaron este miércoles la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado como respuesta a la crisis de seguridad provocada por una operación policial que dejó el martes al menos 121 muertos en esta ciudad brasileña.

La creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado fue anunciada en una rueda de prensa tras la reunión que tuvieron el ministro brasileño de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro. EFE

cm/cpy

(foto)