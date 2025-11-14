Los Gobiernos mediterráneos hablarán de Oriente Medio al conmemorar 30 años de cooperación

Barcelona (España), 14 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países mediterráneos se reunirán en la ciudad española de Barcelona el próximo 28 de noviembre, cuando conmemorarán los 30 años del comienzo de la cooperación euromediterránea y tratarán asuntos como la situación de Oriente Medio.

El 10º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), del 22 al 28 de noviembre, celebrará tres decenios de compromiso colectivo con la paz, la estabilidad y la prosperidad en ambas orillas del mar, que empezó con el llamado ‘Proceso de Barcelona’.

Servirá también para reafirmar la visión compartida de la región de avanzar hacia una cooperación reforzada y resiliente, informó este viernes la organización gubernamental en un comunicado.

Los ministros debatirán los desafíos más urgentes, como la situación de Oriente Medio, y respaldar una nueva visión estratégica para la UpM.

La reunión estará copresidida por la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.

Será en presencia del secretario general de la UpM, Nasser Kamel, y con el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, como anfitrión.

Simultáneamente, se celebrará una reunión de alto nivel para el Pacto por el Mediterráneo de la UE, en el que se espera que la Unión Europea y sus socios del sur del Mediterráneo expresen su respaldo político a esta nueva iniciativa.

A lo largo de la semana, representantes de la sociedad civil, autoridades locales, gobiernos regionales y organizaciones internacionales y regionales también participarán en una serie de reuniones y eventos temáticos sobre cambio climático, desigualdades o paz y seguridad. EFE

