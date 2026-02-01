Los Grammy miden este domingo el dominio musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- Los premios Grammy regresan este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones y consolidar su hegemonía en la industria.

La ceremonia tendrá lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).

El cómico Trevor Noah se encargará de presentar la gala por última vez, cerrando un ciclo de varios años como maestro de ceremonias del evento más importante de la música, que contará con actuaciones de la propia Lady Gaga, así como de Justin Bieber, Bruno Mars o Sabrina Carpenter.

La 68 edición de estos galardones está marcada por la escala de poder que encabezan los tres favoritos: por un lado, el rapero californiano Kendrick Lamar lidera la lista con un total de nueve nominaciones, incluyendo las categorías reinas, por su álbum ‘GNX’.

Le sigue Lady Gaga con siete candidaturas, marcando su regreso triunfal a la «era oscura» con su proyecto ‘Mayhem’.

Mientras, el puertorriqueño Bad Bunny acumula seis menciones y hace historia, al ser el primer artista que compite en las tres categorías principales (Álbum, Canción y Grabación del año) con un proyecto íntegramente en español, por ‘Debí Tirar Más Fotos’.

La representación hispana también llegará de la mano de la colombiana Karol G, confirmada como una de las presentadoras de la gala junto a figuras como Harry Styles o Charli XCX.

Además, el español Alejandro Sanz está nominado a Mejor Álbum Pop Latino, y los mexicanos Natalia Lafourcade, Carín León y Grupo Frontera en las categorías regionales.. EFE

