The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los habitantes del Ártico canadiense ven a Trump como una amenaza mayor que Rusia o China

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- Los habitantes del Ártico canadiense consideran a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, como su mayor amenaza, más que Rusia o China, según los resultados de una encuesta publicada este viernes.

El sondeo, realizado por el Observatorio de la Política y la Seguridad del Ártico (OPSA), un centro de investigación de Canadá, revela que un 37 % de los encuestados ve a EE.UU. como «la más grave amenaza» al Ártico canadiense, frente a un 35 % que identifica a Rusia y un 17 % a China.

La encuesta fue realizada en mayo de este año con entrevistas a 609 residentes en los tres territorios más septentrionales del país, Nunavut, Territorios del Noroeste y Yukon, y tiene un margen de error de 3,97 %.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha amenazado a Canadá con la anexión, incluso utilizando «la fuerza económica» de Estados Unidos, y ha expresado también su intención de absorber otro territorio ártico: Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca.

Tanto el actual primer ministro canadiense, Mark Carney, como su antecesor, Justin Trudeau (2015-2025), han repudiado las amenazas de Trump de convertir a Canadá en el «estado número 51» de Estados Unidos y han prometido defender su soberanía.

El director de OPSA, Mathieu Landriault, declaró a la televisión canadiense Global News que «ver a Estados Unidos como la amenaza número uno es bastante alarmante y sorprendente».

Landriault añadió que el temor a EE.UU. es especialmente considerable entre los habitantes de Yukon, un territorio que bordea con Alaska. EFE

jcr/er/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR