Los habitantes del Ártico canadiense ven a Trump como una amenaza mayor que Rusia o China

2 minutos

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- Los habitantes del Ártico canadiense consideran a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, como su mayor amenaza, más que Rusia o China, según los resultados de una encuesta publicada este viernes.

El sondeo, realizado por el Observatorio de la Política y la Seguridad del Ártico (OPSA), un centro de investigación de Canadá, revela que un 37 % de los encuestados ve a EE.UU. como «la más grave amenaza» al Ártico canadiense, frente a un 35 % que identifica a Rusia y un 17 % a China.

La encuesta fue realizada en mayo de este año con entrevistas a 609 residentes en los tres territorios más septentrionales del país, Nunavut, Territorios del Noroeste y Yukon, y tiene un margen de error de 3,97 %.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha amenazado a Canadá con la anexión, incluso utilizando «la fuerza económica» de Estados Unidos, y ha expresado también su intención de absorber otro territorio ártico: Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca.

Tanto el actual primer ministro canadiense, Mark Carney, como su antecesor, Justin Trudeau (2015-2025), han repudiado las amenazas de Trump de convertir a Canadá en el «estado número 51» de Estados Unidos y han prometido defender su soberanía.

El director de OPSA, Mathieu Landriault, declaró a la televisión canadiense Global News que «ver a Estados Unidos como la amenaza número uno es bastante alarmante y sorprendente».

Landriault añadió que el temor a EE.UU. es especialmente considerable entre los habitantes de Yukon, un territorio que bordea con Alaska. EFE

