Los haitianos lamentan derrota de su equipo ante el Brasil de sus sueños

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Puerto Príncipe, 19 jun (EFE).- Cientos de hinchas haitianos, vestidos con los colores de la bandera del país y ondeando estandartes, se congregaron la noche de este viernes en la Plaza Boyer, en Puerto Príncipe, para ver el encuentro entre Brasil y Haití correspondiente al Mundial de fútbol, y que terminó por goleada 3-0 de los suramericanos.

Entre ellos se encontraba Jean Émile Vilcent, un joven aficionado que presenció todo el partido. Vivió cada jugada con intensidad, oscilando entre la esperanza y la frustración a medida que transcurrían los minutos.

Al final del partido, su rostro reflejaba su decepción. «Esta derrota me duele profundamente», declaró a EFE, transcurridos pocos instantes del choque, que se celebró en Filadelfia, Estados Unidos.

«Sigo estando orgulloso del equipo, los jugadores lucharon con garra e intentaron representar al país con dignidad», afirmó.

A pesar de la amargura del resultado, el joven se niega a darle la espalda a la selección nacional.

Según él, ‘los Granaderos’ mostraron un gran nivel ante un rival de altísimo nivel.

Al igual que Vilcent, grupos de amigos y muchos jóvenes compartían la misma expectativa: ver a Haití plantar cara a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Pero la esperanza se convirtió, poco a poco, en decepción. Los tres goles de Brasil en el primer tiempo apagaron el entusiasmo de algunos aficionados.

A medida que el marcador se ampliaba algunos abandonaron la zona antes del pitido final, visiblemente afectados por el desarrollo del partido. Otros, sin embargo, optaron por quedarse hasta su conclusión, negándose a abandonar a su equipo a pesar de la derrota.

Vilcent admite sentir cierta admiración por la ‘Canarinha’. Sin embargo, afirma que su apego a Haití le impide celebrar esta victoria.

«Amo a Brasil, pero ante todo soy haitiano. Cuando Haití pierde, no puedo estar feliz», expuso

Como muchos aficionados presentes en la Plaza Boyer, ahora espera una reacción en el próximo partido contra Marruecos.

Para él, un buen resultado no solo salvaría el honor del equipo, sino que también traería algo de alegría a una población que enfrenta numerosas dificultades a diario.

A pesar de la derrota, la noche demostró una vez más el cariño de los haitianos por su selección nacional.

Brasil es el país favorito por excelencia de los haitianos cuando de fútbol se trata. La Argentina de Messi está algo detrás.

Se estima que alrededor de 200.000 haitianos residen en Brasil, en una inmigración que comenzó hace unos 25 años.EFE

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