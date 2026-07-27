Los hermanos Andrew y Tristan Tate seguirán encarcelados al menos dos semanas más en Miami

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Miami (EE.UU.), 27 jul (EFE).- Los hermanos Andrew y Tristan Tate, ambos controvertidos rostros de las redes sociales, permanecerán al menos dos semanas más en una prisión de Miami a la espera de que la Justicia estadounidense determine si los extradita al Reino Unido, donde están acusados de violación y trata de personas.

«Planeamos impugnar la libertad bajo fianza, y este es solo el comienzo del proceso. Como primera medida, estamos pidiendo al tribunal y al Gobierno los documentos originales que acompañan a las acusaciones», dijo Joseph McBride, uno de los abogados de la pareja de hermanos, en una improvisada conferencia de prensa a las afueras de la corte de Miami.

«Presentaremos la moción en dos semanas», agregó la otra letrada, Jackie Perczek Lacayo.

Los abogados comparecieron este lunes ante la corte en representación de los Tate, a quienes no se les exigió presentarse, para fijar el calendario del proceso.

La jueza Lauren Louis fijó una audiencia de detención para el 13 de agosto que determinará si ambos hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, prosiguen en la cárcel o son puestos en libertad.

Andrew y Tristan Tate, conocidos por promover la misoginia en internet, fueron arrestados el pasado 18 de julio en Miami, después de que la Justicia británica los acusara de nuevos cargos de violación y trata de personas y anunciara que buscará su extradición.

Los cargos estaban relacionados con cuatro víctimas adicionales dentro de la trama de explotación sexual por la que los hermanos están encarando causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos, y que originalmente involucraban a tres mujeres denunciantes.

Sin embargo, McBride dijo que «no hay pruebas corroborantes, ni testigos, ni se ha identificado a supuestas víctimas».

Subrayó que «no hay riesgo de fuga», puesto que los hermanos han cumplido antes con las obligaciones de la libertad condicional en Rumanía.

Además, advirtió de que sus clientes se encuentran en una situación «peligrosa» en la prisión federal de Miami, donde están encerrados en un módulo de aislamiento.

La Justicia británica reclamó su detención inmediata alegando que existía un riesgo de fuga y, de acuerdo con el tratado de extradición con EE.UU., dispone de 60 días (hasta el 16 de septiembre) para remitir a la corte de Florida toda la documentación relativa al caso.

La Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detalló antes del arresto que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos «relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema».

A su vez, decidió procesar a Tristan, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Según la CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Pese a la popularidad principalmente de Andrew Tate en Internet, donde suma casi 11 millones de seguidores, fue vetado de plataformas como YouTube, FaceBook, o TikTok por discurso de odio.EFE

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