Los hijos de Bolsonaro saludan a Asfura: «Honduras fortalece la derecha en Latinoamérica»

São Paulo, 24 dic (EFE).- Dos hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple condena por golpismo, felicitaron este miércoles al mandatario electo hondureño, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya victoria consideran que fortalecerá «el movimiento de la derecha en América Latina».

«Mis felicitaciones al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. El pueblo hondureño fortalece el movimiento de la derecha en América Latina y dice no al Foro de São Paulo. Que Dios ilumine los pasos del nuevo Gobierno», dijo el senador Flávio Bolsonaro en sus redes sociales.

Flávio Bolsonaro ha sido designado por su padre como su heredero político y pretende presentarse a los comicios presidenciales de 2026 en Brasil, en los que se postulará a la reelección el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, está inhabilitado y actualmente cumple una condena de 27 años de cárcel por «haber liderado» una trama golpista e intentar «perpetuarse en el poder» tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

El ex jefe de Estado (2019-2022) será operado este jueves en Brasilia para corregir una hernia inguinal bilateral.

Otro de los hijos de Bolsonaro, el exdiputado federal Eduardo, también saludó a Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y quien este miércoles fue declarado presidente electo de Honduras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) después de tres semanas de incertidumbre.

«El pueblo hondureño derrotó a la candidatura de izquierda, apoyada por (el expresidente de Honduras Manuel) Zelaya, y dijo no al socialismo, siguiendo la tendencia hacia la derecha en América Latina», señaló en redes Eduardo, cuyo mandato fue anulado recientemente por la Cámara Baja al sobrepasar el límite de faltas permitido.

Eduardo Bolsonaro vive desde marzo pasado en Estados Unidos, donde inició una campaña para denunciar una supuesta «persecución» judicial contra su padre en el marco del proceso por golpismo.

El ahora exlegislador se reunió con representantes de la Casa Blanca para promover sanciones contra su país y presionar así a los jueces de la Corte Suprema en el juicio a su padre.

La Fiscalía denunció esos hechos por indicios de «coacción» y el Supremo aceptó la querella y abrió juicio contra Eduardo Bolsonaro. EFE

