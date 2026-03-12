Los hijos de Rivas relataban agresiones de su padre y tenían pánico, según profesionales

4 minutos

Cagliari (Italia), 12 mar (EFE).– Asistentes sociales italianos que atendieron a los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri, acusado de maltrato a sus vástagos, declararon hoy que, aunque no constataron lesiones físicas visibles en los menores, sí relataban agresiones y mostraban episodios de pánico al referirse a su padre.

Entre los testigos que declararon este miércoles en la nueva vista celebrada en el Tribunal de Cagliari, también prestó testimonio la actual trabajadora social del hijo menor, Daniel -que vive con Arcuri en el municipio sardo de Carloforte desde julio-, quien aseguró que el menor actualmente está feliz y no tiene intención de ver a su madre.

Arcuri enfrenta en Italia un proceso judicial, independiente del que se sigue en España, en el que se le acusa de maltratar física y psicológicamente a sus hijos.

«Pánico al volver a casa»

La audiencia comenzó con el testimonio de una de las mujeres que asistieron a Rivas cuando esta viajaba periódicamente a Cerdeña desde finales de 2018 para visitar a sus hijos y acudió a un seminario sobre discriminación de género en busca de apoyo. «Al final del acto, divisamos una mujer joven, que hablaba español y dijo en voz alta: ‘Necesito ayuda'», relató.

La italiana, que entonces no conocía el caso ni el revuelo mediático ocurrido en España, se involucró con Rivas y con los niños, quienes «entraban en un pánico y una ansiedad total cuando se acercaba el momento del domingo por la tarde en el que debían volver a casa (con Arcuri)».

«Los niños empezaban a pedirme: ‘por favor, no nos hagas ir con papá'», manifestó, al explicar que a menudo ella devolvía a los hijos a su padre tras unos días con la madre y que en ese momento «se congelaban»: «Gabriel intentaba incluso comprender: ‘quizás nosotros hicimos algo, pero él se enfada demasiado'».

Por otra parte, la trabajadora social que ayuda actualmente a Daniel y que trabaja hace tiempo en este caso, declaró que los chicos afirmaban que su padre los golpeaba e incluso Gabriel le relató uno de los episodios mencionados en la anterior sesión, describiendo cómo presuntamente agredió a su hijo mayor mientras estaban en el interior del coche.

No obstante, esta asistente precisó que en ningún momento vio con sus propios ojos «ninguna señal de maltrato físico» en los jóvenes.

La asistente afirmó que el hijo menor de Rivas y Arcuri está feliz, juega en un equipo de fútbol del pueblo y tiene una buena red de amigos.

Otra de las asistentes sociales que atendió a ambos vástagos ratificó que en 2019, cuando según el relato de Gabriel y de Rivas se habrían producido la mayoría de los hechos, el menor presentaba un cuadro clínico ansioso-depresivo.

También declararon la pediatra de ambos hasta 2018, que afirmó no haber encontrado nunca marcas ni lesiones, y una pedagoga, que tampoco recordó ver señales, pero sí haber tenido que acudir en varios episodios para acoger al menor y realizar indicaciones a nivel educativo.

Arcuri: «Empezamos a aclarar todo»

A la salida de la audiencia, Arcuri declaró a los medios presentes que es, de nuevo, «una oportunidad para aclarar todo». «Hoy finalmente hemos escuchado testigos de la vida cotidiana, y vamos empezando a aclarar todo», recalcó. Su abogado, Francesco Bardi, se mostró positivo y aseveró que la sesión de hoy «salió bien».

Mientras que el abogado de Rivas, Fabio Cannas, manifestó que estos testimonios, presentados «por profesionales que tuvieron la oportunidad de verificar las situaciones denunciadas por los propios menores», ayudarán a esclarecer «la conducta por la que se le juzga (a Arcuri)».

El juicio continúa el próximo 26 de marzo con los testigos restantes presentados por la Fiscalía. EFE

cee/cg

(foto) (vídeo)