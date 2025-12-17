Los hijos de Rob Reiner expresan su «dolor inimaginable» por el asesinato de sus padres

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Dos de los tres hijos del cineasta estadounidense Rob y Michele Reiner, Jake y Romy Reiner, expresaron este miércoles su «dolor inimaginable» en una primera declaración pública emitida tras el asesinato de sus padres el pasado domingo.

«Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos», indicaron en un escrito compartido a la revista TMZ.

Los hijos de los Reiner agradecieron las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que recibidas «no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida».

«Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron», sentenció el comunicado.

La carta fue publicada el mismo día en el que el hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, compareció por primera vez ante un juez de Los Ángeles tras su arresto el pasado domingo como el principal acusado del asesinato de sus padres.

Nick Reiner ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del cómico Conan O’Brien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘Cuando Harry encontró a Sally’ o ‘Cuenta conmigo’, fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según el diario Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por el medio estadounidense. EFE

