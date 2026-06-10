Los Hispanos se medirán con Croacia, Chile y Turquía en la primera fase del Mundial 2027

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Redacción deportes, 10 jun (EFE).- La selección española de balonmano se enfrentará con las de Croacia, vigente subcampeona del mundo, Chile y Turquía en la primera fase del Mundial de Alemania 2027, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en Múnich.

El conjunto español, que afrontó el sorteo desde el bombo 2, disputará los encuentros de la primera ronda del Mundial, que se celebrará del 13 al 31 de enero de 2027, en el SAP Garden de Múnich, sede del grupo C.

Los Hispanos, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, arrancarán su andadura en el torneo el jueves 14 de enero con Turquía, que debutará en un Mundial gracias a la invitación concedida por la Federación Internacional de Balonmano (IHF).

Dos días más tarde, el sábado 16 de enero, los de Jordi Ribera se medirán con un viejo conocido, la selección chilena, que dirige el español Aitor Extaburu, a la que ya se han enfrentado en la primera ronda de los dos últimos Mundiales.

Si en el Mundial de Polonia y Suecia 2023, en el que la selección española se colgó la medalla de bronce, los Hispanos se impuso por 34-26, dos años más tarde, en el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega 2025, vencieron por 31-22 al conjunto chileno.

La selección española cerrará la primera fase el lunes 18 de enero ante Croacia, vigente subcampeona del mundo y bronce en el último Europeo, un temible equipo que no ha dejado de crecer desde la llegada al banquillo del islandés Dagur Sigurdsson.

En el caso de lograr una de las tres primeras plazas del grupo, como parece más que previsible, los de Jordi Ribera se medirán en la segunda fase, que se disputará en Colonia, con los tres primeros clasificados del grupo D, que conforman las selecciones de Argentina,Francia, que dirige el español Talant Dujshebaev, Brasil y Kuwait.

Las selecciones que ocupen los dos primeros puestos del grupo accederán a los cuartos de final que se jugarán, al igual que las semifinales y la final, en el LANXESS Arena de Colonia.

– Grupo A (Múnich)

Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay

– Grupo B (Stuttgart)

Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí

– Grupo C (Múnich)

Croacia, España, Chile y Turquía

– Grupo D (Stuttgart)

Argentina, Francia, Brasil y Kuwait

– Grupo E (Kiel)

Suecia, Noruega, Grecia y Catar

– Grupo F (Magdeburgo)

Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia

– Grupo G (Kiel)

Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola

– Grupo H (Magdeburgo)

Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón

EFE

jv/jl