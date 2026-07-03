Los hombres tienen el doble de probabilidades de enfrentarse al ‘muro’ del maratón

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Redacción Ciencia, 3 jul (EFE).- Los corredores de maratones saben bien qué es ‘el muro’. Ese momento cuando las piernas y la mente empiezan a fallar, lo que obliga a bajar el ritmo de carrera a unos kilómetros del final. Los hombres tienen el doble de probabilidades de experimentar este fenómeno, según un estudio.

Un equipo liderado por la Universidad de Zúrich analizó los tiempos de 873.334 corredores del maratón de Berlín entre 1999 y 2025, para estudiar el comportamiento de hombres y mujeres que habían acabado la prueba.

Durante el periodo analizado, un 76 % de los corredores eran hombres y más de la mitad tenía entre 35 y 49 años, indica la investigación que publica Scientific Reports.

El estudio define ese fenómeno del muro como una desaceleración de, al menos, un 20 % durante la segunda mitad de la carrera, en comparación con la primera.

Los corredores hombres tenían el doble de probabilidades de enfrentarse al muro y aquellos que completaron la carrera en menos de tres horas tenían seis veces más probabilidades que las mujeres.

Los hombres tendían a completar el maratón más rápido, 4.02 horas, frente a las 4.29 horas de las mujeres, pero el ritmo de carrera de ellos tendía a ser menos regular.

Los datos señalan que ellos tendían a reducir el ritmo de carrera más tarde que ellas, hacia el kilómetro 25 frente al kilómetro 20, respectivamente.

Sin embargo, más mujeres que hombres mantuvieron un ritmo constante, ya que el 52 % de ellas y el 36 % de ellos no redujeron ese ritmo en ningún momento concreto.

Durante los últimos cinco kilómetros de la carrera, los hombres también tendían a reducir el ritmo en un 18 %, mientras que las mujeres solo lo hacían en un 13 %.

Estudios anteriores han señalado que las mujeres podrían ser más capaces de conservar los niveles de glucógeno (una forma almacenada de la glucosa) al correr, por ello los autores especulan que esto podría ayudarles a mantener su velocidad.

Además, plantean que los hombres podrían reducir el ritmo tras haber sobrestimado sus capacidades competitivas al inicio de una carrera. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para estudiar estos posibles mecanismos, y los autores señalan que sus conclusiones se refieren únicamente a un recorrido de maratón. EFE

cr/nam