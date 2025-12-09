Los homicidios en México caen un 37 % en los primeros 14 meses de Sheinbaum

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- Los homicidios en México cayeron un 37 % entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta, Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han incautdo más de 311 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

El promedio diario de asesinatos descendió de 86,9 a 54,7 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y noviembre de 2025, lo que implica 32 homicidios menos cada día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Figueroa destacó que el dato de noviembre de 2025 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2015. EFE

