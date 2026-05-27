Los homicidios en México han bajado un 49 % bajo la gestión de Sheinbaum, según Gobierno

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Ciudad de México, 27 may (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles que han logrado una reducción «sin precedente» en los homicidios dolosos desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, con una disminución preliminar del 49 % entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

El funcionario afirmó durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal que «el promedio diario de homicidios dolosos y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedentes en nuestro país».

«De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso», dijo el titular de la SSPC, quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una mayor coordinación territorial.

Según el secretario, la estrategia de seguridad del Gobierno federal combina «inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente» con revisiones diarias del gabinete de seguridad para identificar objetivos prioritarios y fenómenos delictivos en las zonas con mayores niveles de violencia.

El informe se publica en un contexto en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas y tras años de cifras récord de homicidios vinculados al crimen organizado.

La Administración de Sheinbaum ha defendido una estrategia basada en coordinación interinstitucional, despliegues focalizados y labores de inteligencia, en contraste con críticas de opositores y organizaciones civiles que exigen resultados sostenidos.

García Harfuch afirmó que desde el inicio de la Administración «se han detenido cerca de 54.300 personas por delitos de alto impacto», lo que implica que «haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población».

Añadió que el Gobierno ha decomisado más de 400 toneladas de droga, destruido cerca de 2.400 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y asegurado casi 30.000 armas de fuego, de las cuales, dijo, el 78 % proviene de Estados Unidos.

El funcionario también destacó la extradición y transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos entre 2025 y 2026, una medida que busca impedir espacios de impunidad para criminales acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

«En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los carteles y de todas las facciones de los grupos delictivos», afirmó.

Asimismo, señaló que durante la actual Administración han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete alcaldes en funciones, como parte de una política de «cero impunidad». «Sin importar partido o color. En estos casos están de todos los partidos», sostuvo. EFE

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