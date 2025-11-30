Los hondureños salen a votar en una jornada crucial para su frágil democracia

4 minutos

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- Honduras celebra este domingo sus duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial para su frágil democracia.

Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas en un país donde más del 60 % de la población se encuentra en situación de pobreza.

Los comicios comenzaron a las 07:00 horas locales (13:00 GMT) sin sobresaltos, con mucha gente saliendo a sufragar y una que otra denuncia sobre demora en algunos centros electorales, lo que suele ocurrir en todas las elecciones del país.

Llamado a los militares a cumplir la Constitución

En su mensaje desde un colegio de educación media en Tegucigalpa dando por iniciadas las votaciones, la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un nuevo llamamiento a las Fuerzas Armadas a que sigan cumpliendo la Constitución, que les indica que son «apolíticas, obedientes y no deliberantes».

«Miembros de Fuerzas Armadas, agradecemos su labor en el transporte, custodia y vigilancia, en el envío del material electoral. Esperamos que sigan cumpliendo la Constitución al pie de la letra en su retorno», expresó Hall.

Dirigiéndose directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución castrense, Roosevelt Hernández, enfatizó que «en sus manos está hoy dirigir la institucionalidad por la senda democrática y de respeto a la Constitución, que entre otras cosas establece que en temas electorales se encuentran a disposición del CNE, y que como institución apolítica y no deliberante deben respetar la voluntad de nuestro pueblo».

Las Fuerzas Armadas han sido criticadas durante el proceso electoral principalmente por una solicitud de Roosevelt a los consejeros del CNE de que el día de las elecciones le entreguen una copia del acta de los resultados en la fórmula presidencial, lo que Hall calificó de una injerencia del alto jerarca castrense.

El proceso electoral de Honduras ha sido empañado por marcadas diferencias entre los tres consejeros del CNE, integrado por Hall, representante del Partido Liberal (conservador), Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y Cossette López, del Partido Nacional (conservador).

Además, el cronograma electoral fue alterado, mientras que la tensión e incertidumbre crecía por la campaña de odio y pocas propuestas de los principales candidatos presidenciales: Rixi Moncada, de Libre; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Más de 30.000 observadores, entre nacionales e internacionales, siguen de cerca las elecciones, en un proceso en el que, además, los principales candidatos presidenciales se han acusado mutuamente de «fraude» antes de las votaciones.

No más golpes de Estado, fraudes ni injerencia externa

Hall también le recordó a los candidatos presidenciales «no hacer declaraciones tempranas» y que esperen «el resultado preliminar y luego el definitivo» de las votaciones, «que solamente puede dar el Consejo Nacional Electoral».

«No avivar ninguna llama de confrontación, ni de violencia en el país», enfatizó.

En la jornada de este domingo se brindará un informe preliminar hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) y otro hacia las 23:00.

El consejero Marlon Ochoa señaló en la apertura de las votaciones que se han «vencido los obstáculos que pretendían entorpecer el proceso electoral» y exigió que se permita a los hondureños «manera soberana ejercer» su «derecho constitucional».

«Nunca más golpes de Estado, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino», subrayó Ochoa, en alusión tácita al respaldo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó al candidato conservador Asfura a tres días de las elecciones.

Trump también sorprendió después anunciando que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2022 fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas y condenado en 2024 a 45 años de cárcel.

«Pueblo hondureño, que nadie decida por nosotros, que la última palabra la tienen ustedes, como manda nuestra Constitución y como merece nuestra historia», dijo Ochoa.

Después de las elecciones, el CNE tiene hasta 30 días para dar a conocer el resultado final. EFE

gr/gf/lar

(foto) (vídeo)