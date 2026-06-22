Los hospitales africanos podrían quedarse sin anestesia para niños en 2027

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Los hospitales africanos corren el riesgo de quedarse sin el principal anestésico usado en cirugías pediátricas, cuyas existencias podrían agotarse en 2027, advirtió una organización benéfica.

En África subsahariana, el halotano continúa siendo el anestésico más empleado en cirugías infantiles, sobre todo porque su coste es entre siete y diez veces inferior al del sevoflurano, el fármaco que lo ha reemplazado en la mayor parte del mundo.

El último fabricante de halotano cerró en India en 2023 y las reservas se están agotando rápidamente en toda África.

«No sabemos exactamente cuándo, pero podríamos quedarnos sin halotano para finales de 2027», afirmó la doctora Elizabeth Igaga, anestesióloga en Uganda.

Igaga está a cargo de la seguridad de programas en Smile Train, una ONG que realiza más de 100.000 cirugías al año para corregir labio leporino y paladar hendido, el 90% de ellas en niños.

«La situación con el halotano es un problema importante para nosotros. Estamos comprometidos a garantizar que los niños tengan una cirugía segura», afirmó la doctora.

Algunos hospitales de alto nivel ya han pasado al sevoflurano, pero representan solo una pequeña fracción de los centros de salud en África subsahariana.

Este cambio ha dejado al descubierto años de falta de inversión en los sistemas del continente, y muchos centros han descubierto que deben sustituir sus máquinas, cada una con un costo de decenas de miles de dólares.

– «Pánico» –

El anuncio de que el halotano dejaría de producirse «provocó un pánico nacional» en Zambia, afirmó el doctor Sompwe Mwansa, presidente de la Sociedad de Anestesistas del país.

«Estamos intentando ponernos al día en lo que respecta a las necesidades de equipamiento y de formación», declaró a la AFP.

«Ha sido un periodo de transición realmente complicado para nosotros, especialmente para los centros que están lejos de las zonas urbanas».

La Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos pidió en 2024 a los gobiernos africanos que asignaran con urgencia presupuesto para la transición.

«Lamentablemente, ese llamado no recibió la respuesta que exigía el calendario», señaló Smile Train en un comunicado.

Según los médicos consultados por la AFP, las autoridades de Uganda y Zambia sí han reaccionado de manera positiva.

Pero la transición supone millones de dólares adicionales para unos países con presupuestos de salud ya muy ajustados, una situación agravada por los enormes recortes en la ayuda internacional procedente de países occidentales en los últimos 18 meses.

«Es muy posible que esto se traduzca en una reducción de nuestra capacidad quirúrgica», advirtió Mwansa. «Es muy preocupante», añadió.

A ello se suma otra inquietud: África alberga la población más joven del mundo. La ONU prevé que para 2050 uno de cada cuatro niños del planeta vivirá en África, mientras que las tasas de mortalidad infantil siguen siendo altas.

Smile Train está ayudando en la transición, pero llama a que los gobiernos africanos asuman la responsabilidad del problema.

«Estamos encantados de apoyar, pero también necesitamos que ellos asuman su parte», afirmó Igaga.

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