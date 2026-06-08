Los hutíes afirman que sus ataques contra Israel son de «disuasión» para detener la guerra

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El Cairo, 8 jun (EFE).- El Parlamento de los rebeldes hutíes del Yemen afirmó este lunes que los ataques del movimiento chií contra Israel son a modo de «disuasión» para poner fin a la guerra en Oriente Medio y a la «impunidad» del Estado judío, que mantiene frentes abiertos en el Líbano, la Franja de Gaza e Irán.

«Las operaciones de represalia de las Fuerzas Armadas yemeníes (hutíes) e iraníes forman parte del establecimiento de un equilibrio de poder, la disuasión y la unidad de frentes», dijo el Legislativo del movimiento insurgente en un comunicado reproducido por la agencia de noticias de los rebeldes Saba.

El lanzamiento de misiles desde territorio de los hutíes, que controlan amplias zonas del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, tiene como objetivo, según el Parlamento insurgente, poner fin «a la agresión, la arrogancia y la impunidad que el enemigo israelí ha intentado imponer».

En este sentido, encomió «la heroica operación llevada a cabo por la República Islámica de Irán» la noche del domingo en respuesta al ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut, en el Líbano, una acción que tuvo lugar ayer pese al acuerdo de cese de hostilidades alcanzado la semana pasada.

Asimismo, el Legislativo hutí denunció «el persistente silencio e inacción árabes e internacionales ante la agresión y la arrogancia de Israel, que solo pueden ser disuadidas por la fuerza», por lo que llamó a los Estados árabes a que «se unan a la lucha contra esta entidad criminal que opera con el apoyo directo de Estados Unidos».

Además de anunciar la reimposición del bloqueo naval en el mar Rojo, los huties anunciaron hoy haber lanzado anoche un ataque contra territorio israelí, dirigido contra «objetivos sensibles en la región de Jaffa» (Tel Aviv) y que sus proyectiles «alcanzaron sus objetivos con precisión». EFE

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