Los hutíes anuncian ataques contra suministro y transporte de petróleo en Arabia Saudí

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Saná, 27 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este lunes ataques contra «varios objetivos y puntos sensibles» vinculados al suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudí, unas acciones que se producen poco después de que Riad informara del derribo de drones lanzados desde Irak que iban dirigidos contra su infraestructura energética.

«Hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles de los suministros y transporte de petróleo crudo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu (en el mar Rojo), utilizando varios aviones no tripulados», anunció en su cuenta de X el portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea.

El portavoz no ha especificado la ubicación exacta de los objetivos, ni tampoco el número de drones utilizados ni la magnitud de los daños. EFE

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