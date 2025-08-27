Los hutíes buscan «alternativas» ante continuos ataques israelíes a centrales eléctricas

El Cairo, 27 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen buscan «alternativas» a las centrales eléctricas del empobrecido país árabe, que han quedado fuera de servicio por los continuos ataques israelíes de los últimos meses, «sumiendo en oscuridad las ciudades del Yemen», informaron este miércoles medios oficiales de los insurgentes.

El ministro de Energía del Gobierno hutí, Adel Bader, trató hoy con responsables de la Institución Pública de Electricidad y de las estaciones energéticas en varias regiones del Yemen «alternativas y soluciones de emergencia para superar el resultado de la agresión y continuar brindando el servicio eléctrico», informó la agencia de noticias yemení Saba, bajo control hutí.

El encuentro, el primero de este tipo anunciado por los hutíes que suelen imponer un secretismo sobre las pérdidas y daños que sufren en sus filas, abordó también «planes de emergencia para reparar las centrales eléctricas (afectadas) tras los ataques deliberados de la entidad sionista enemiga a centrales eléctricas, deshabilitándolas y sumiendo a las ciudades yemeníes en la oscuridad», añadió.

El medio oficial no dijo si en la reunión se ha acordado algún plan o alternativa, ni especificó el volumen de daños en las centrales, si bien subrayó que el tema «tiene gran prioridad» debido a los «desafíos» que representa la falta de energía eléctrica para el país árabe, ubicado al sur de la Península Arábiga y uno de los más pobres del mundo.

Israel ha atacado en varias ocasiones centrales eléctricas y almacenes de combustible, entre otras infraestructuras yemeníes, incluido el aeropuertos y los puertos controlados por los hutíes, en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones de los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, contra el Estado de Israel.

El último de esos ataques aéreos israelíes tuvo lugar el pasado domingo contra un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, en la zona del palacio presidencial, supuestamente utilizados para «actividades militares» por los rebeldes, y causó la muerte de diez personas y más de 90 heridos.

Los hutíes, que dicen que atacan Israel en apoyo a los palestinos en Gaza, se alzaron en 2014 contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, y desde entonces controlan amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen. EFE

