Los hutíes de Yemen disparan un misil a Israel tras el ataque israelí a Saná

Jerusalén, 17 ago (EFE).- Los hutíes de Yemen lanzaron este domingo un misil a territorio israelí, que fue interceptado por el Ejército de este país, tras el ataque la pasada noche por parte de Israel a una planta energética de Saná, la capital yemení.

Las sirenas antiaéreas sonaron en el centro de Israel, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv, pasadas las cuatro de la tarde hora local, y más tarde el Ejército israelí informó de que un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por su Fuerza Aérea.

El lanzamiento del misil se produjo horas después de que Israel atacara Saná, en respuesta, según las fuerzas armadas israelíes, a los ataques del régimen hutí.

El Ejército no dio más detalles sobre el objetivo de sus ataques, aunque los medios locales yemeníes afirmaron que una planta energética al sur de Saná fue atacada durante la noche, lo que provocó un incendio y dejó varios generadores fuera de servicio.

Tras el lanzamiento del misil, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió en su cuenta de X de que «los hutíes pagarán con intereses cualquier intento de disparar contra Israel».

«Les estamos imponiendo un bloqueo aéreo y naval que les resulta muy doloroso, y esta mañana atacamos objetivos de infraestructura y energía. Esto es solo el principio. Las consecuencias serán fuertes y dolorosas. A quien levante la mano contra Israel, le será cortada», añadió en su mensaje.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo.

Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los hutíes.

Los ataques comenzaron tras el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza, después de los ataques del grupo islamista del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año. EFE

mt/amg