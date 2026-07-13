Los hutíes del Yemen acusan a Arabia Saudí del bombardeo en Saná y amenazan con responder

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Saná, 13 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen acusaron este lunes a Arabia Saudí, que desde 2015 interviene en la guerra en el país estando al frente de una coalición militar en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, de bombardear el aeropuerto de Saná, y amenazaron con «responder a la agresión saudí».

«Afirmamos que la lógica de la fuerza, la arrogancia y la soberbia empleadas por el régimen saudí y sus aliados estadounidenses contra el pueblo yemení no logrará nada y está destinada a la derrota, el fracaso y la pérdida», dijo la oficina política de los hutíes en un comunicado.

Asimismo, afirmó que los insurgentes, respaldados por Irán, tienen el «pleno derecho a responder a la agresión saudí» tras el bombardeo contra el aeropuerto de Saná, la capital del Yemen controlada por los hutíes y cuyo aeródromo fue atacado para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí desde Teherán.

«Esta brutal agresión saudí no quedará impune. Recordamos al régimen saudí que la era de su tutela sobre el pueblo yemení ha terminado, y que el pueblo yemení no se someterá a él ni a sus amos estadounidenses, independientemente de sus conspiraciones», añadió.

Los hutíes calificaron el bombardeo de «grave acto de insensatez» y de un intento de Arabia Saudí y de Estados Unidos de «mantener el injusto bloqueo impuesto al pueblo yemení durante más de una década», en referencia al control del espacio aéreo del Yemen que mantiene desde 2015 la coalición militar contra los insurgentes.

Ante esta situación, instaron a la ONU y a la comunidad internacional a tratar «todos los casos de agresión y de bloqueo con un mismo criterio, libre de discriminación o doble rasero», al tiempo que pidieron que el Yemen sea «libre de cualquier injerencia o tutela externa».

El Ejército del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen ha reivindicado el bombardeo, mientras que la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí no ha reaccionado hasta el momento.

Esta acción se produce en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná, pero acabó aterrizando en el aeropuerto de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo y controlado también por los hutíes, tras el bombardeo contra la instalación capitalina. EFE

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