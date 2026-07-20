Los hutíes del Yemen declaran un embargo marítimo contra Arabia Saudí en medio de escalada

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Saná, 20 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen declararon este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, que interviene en el país árabe desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una escalada de tensión tras el bombardeo de la semana pasada contra el aeropuerto de Saná.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunció en un comunicado «un embargo marítimo contra el criminal enemigo saudí, basado en la ecuación del ojo por ojo, con efecto inmediato tras la publicación de esta declaración», en referencia al bloqueo impuesto por Riad a las zonas del Yemen controladas por los insurgentes.

«El criminal enemigo saudí continúa su injusto y opresivo asedio contra nuestro querido pueblo desde hace casi doce años, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire», apuntó la nota, que insistió en que esto ha exacerbado la crisis humanitaria en el Yemen.

Ante esta situación, los hutíes afirmaron que cualquier «acto insensato» de Arabia Saudí «será respondido con una escalada integral y decisiva», mientras que lanzaron un «llamado general a las armas» en preparación para «todos los escenarios» en cualquier frente del país árabe, en guerra desde 2014.

Este anuncio se añade a las amenazas lanzadas por los rebeldes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudí en medio de las tensiones iniciadas tras una disputa entre los hutíes y el Gobierno internacionalmente reconocido sobre el acceso aéreo a las zonas bajo control de los insurgentes.

El Ejército yemení bombardeó la semana pasada el aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los hutíes desde Teherán, un ataque que los rebeldes atribuyeron a Arabia Saudí y al que respondieron con el lanzamiento de proyectiles contra la monarquía árabe.

Además, los hutíes acusan a Riad de endurecer el bloqueo aéreo y limitar las importaciones marítimas a través del puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo y un punto de entrada muy importante para la ayuda humanitaria que ingresa a las áreas controladas por los rebeldes en el Yemen.

Sin embargo, el Gobierno yemení denuncia que los hutíes utilizan el puerto y el aeropuerto para obtener suministros de armas, mayoritariamente de Irán.

Esta última escalada amenaza con exacerbar las tensiones regionales y suscita preocupación por el frágil equilibrio militar en Yemen, donde una tregua mediada por la ONU que entró en vigor en abril de 2022 redujo drásticamente los combates a gran escala, a pesar de su expiración formal ese mismo año.

La guerra civil del Yemen comenzó después de que los hutíes tomaran Saná en 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí en 2015 y desencadenó una de las peores crisis humanitarias del mundo. EFE

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