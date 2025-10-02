The Swiss voice in the world since 1935
Los hutíes del Yemen elogian la Flotilla y afirman que logró «exponer» a Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Saná, 2 oct (EFE).- El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, afirmó este jueves que los activistas de la Global Sumud Flotilla «lograron exponer» a Israel, después de que las autoridades israelíes interceptaran los barcos y arrestaran a sus tripulantes mientras trataban de romper el bloqueo a Gaza.

«Como en ocasiones anteriores, el enemigo israelí atacó la Flotilla, secuestró a los activistas y confiscó la ayuda. Sin embargo, esos activistas lograron exponer al enemigo israelí y llamar la atención del mundo sobre el sufrimiento del pueblo palestino», dijo Al Huti en su discurso semanal televisado.

El líder insurgente elogió que la Flotilla «es una de las formas más importantes y destacadas de solidaridad simbólica» y que sus activistas «están haciendo todo lo posible para despertar la conciencia global» ante el asedio israelí de la Franja de Gaza y el «genocidio» que está perpetrando en el enclave palestino.

«Lo han intentado y siguen intentándolo, afirmando que no se detendrán. Son persistentes. En cada ocasión, preparan una flotilla de barcos con ayuda humanitaria y activistas en solidaridad con Palestina y Gaza, navegando a pesar de los grandes riesgos con el objetivo de romper el asedio a la Franja de Gaza», añadió.

Los barcos de la Global Sumud Flotilla que trataban de romper el bloqueo israelí para llevar a la Franja ayuda humanitaria fueron interceptados este miércoles por las autoridades israelíes a unas 80 millas náuticas de Gaza, en aguas internacionales. EFE

ja-cgs/psh

