Los hutíes del Yemen reivindican el lanzamiento de dos misiles contra Israel

2 minutos

El Cairo, 3 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este miércoles el lanzamiento de dos misiles contra «objetivos estratégicos» en la zona de Tel Aviv, un ataque que el Ejército israelí afirmó haber interceptado tras hacer saltar las alarmas en varios puntos del centro del país.

«Los misiles tuvieron como blanco objetivos estratégicos del enemigo israelí en la región ocupada de Yafa (Tel Aviv)», afirmó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado en el que detalló que uno de los misiles era de tipo ‘Palestine 2’ con múltiples ojivas, y el segundo era tipo ‘Zulfiqar’.

Según Sarea, la operación logró sus objetivo, pese a que el Ejército de Israel afirmó anteriormente en un comunicado que había interceptado el ataque sobre las 9.40 hora local (6.30 GMT), mientras que el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MD) no ha registrado impactos ni víctimas.

Esta operación sigue a la efectuada ayer por los insurgentes contra diferentes puntos de Israel y contra un buque en el mar Rojo, en un momento en el que el movimiento chií ha intensificado sus acciones contra el Estado judío tras el asesinato de su primer ministro la semana pasada en un bombardeo israelí en Saná.

Los hutíes juraron venganza a Israel tras el asesinato de su primer ministro, Ahmed al Rahawi, y de al menos once miembros de su Ejecutivo en un bombardeo israelí contra una reunión del gabinete celebrada el pasado jueves en Saná.

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos y contra la guerra israelí en Gaza. EFE

sr-rsm/amr/jac