Los hutíes del Yemen reivindican el lanzamiento de un misil contra Israel

Saná, 17 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en la localidad de Lod, a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, un día después del ataque lanzado por Israel contra una planta energética en Saná, la capital yemení.

«La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas del Yemen (hutíes) llevó a cabo una operación militar cualitativa contra el aeropuerto de Lod, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico, el ‘Palestine 2′», informaron los insurgentes chiíes en un comunicado.

En la nota afirmaron que la operación «logró con éxito su objetivo» y «provocó que millones de sionistas usurpadores huyan a los refugios, suspendiendo las operaciones del aeropuerto».

Sin embargo, el Ejército israelí informó horas antes de que su Fuerza Aérea había interceptado un misil lanzado desde el Yemen pese a que saltaron las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

Los hutíes defendieron esta operación como parte de sus acciones contra Israel por sus «crímenes de genocidio y hambruna» en la Franja de Gaza y una «represalia por la agresión israelí» contra el Yemen.

«El crimen sin precedentes de genocidio no ha cesado, y el asedio y la hambruna continúan a la vista de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo seguirá la nación, con sus pueblos y países, permaneciendo en silencio y en tal estado de abandono?», denunciaron los hutíes.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, han lanzado centenares de misiles contra territorio israelí en señal de apoyo a los palestinos en el enclave. EFE

