Los hutíes del Yemen se desvinculan del ataque con dron en puerto mediterráneo de Egipto

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Saná, 30 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, alineados con Irán, se desvincularon este jueves del ataque con dron que ayer provocó incendios en dos buques en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, e insistieron en que sus operaciones militares van dirigidas exclusivamente contra Arabia Saudí.

«Los rumores sobre un ataque yemení a un barco en el puerto de Damieta son falsos», dijo en declaraciones a la agencia de noticias Saba una fuente anónima del Ministerio de Exteriores controlado por los hutíes, que tienen la autoridad ‘de facto’ de la capital del Yemen, Saná, y de amplias zonas del noroeste del país.

De acuerdo con la fuente, la postura del movimiento insurgente en la actual escalada de tensión en Oriente Medio es «clara, declarada y explícita», y reiteró que los rebeldes solo atacan objetivos «del régimen saudí debido a su injusto bloqueo y a la continua agresión contra el pueblo yemení».

Además, mandó un mensaje de tranquilidad a la industria del comercio marítimo al afirmar que «la navegación en el mar Rojo es segura», después de que los hutíes impusieran el pasado día 20 un bloqueo marítimo a Arabia Saudí y, desde entonces, hayan atacado varios buques en respuesta a los bombardeos de Riad contra el Yemen.

El Gobierno egipcio confirmó hoy en un comunicado que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, un dron fue el causante del incendio que ayer afectó a dos buques en el puerto de Damieta, donde se ha retomado la actividad y no se han registrado muertos ni heridos.

Aclaró que «nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente, y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto».

Una fuente de seguridad egipcia consultada por EFE descartó ayer que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey indicó en su página web que «un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron», mientras que «una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall» también recibió un impacto en el puerto de Damieta. EFE

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