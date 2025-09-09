Los hutíes dicen que ataque israelí en Doha es una señal de alerta para los países árabes

Saná, 9 sep (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen afirmaron este martes que el ataque israelí contra una delegación negociadora del movimiento palestino Hamás en Doha es una «señal de alerta» para todos los países árabes e islámicos.

«La agresión sionista ocurrida en Catar y la flagrante declaración del enemigo sionista al respecto, que viola la soberanía de un Estado soberano, es una señal de alerta para todos los países árabes e islámicos. Estén alerta antes de que sea demasiado tarde», advirtió el presidente del Consejo Político Supremo de los insurgentes, Mahdi al Mashat, a la agencia de noticias yemení de los hutíes, Saba.

Al Mashat indicó que la acción israelí en Doha «se repetirá y empeorará en todos los países de la región si no se unen para enfrentar la amenaza sionista».

Además, culpó a Estados Unidos por «ser responsable de lo sucedido y cómplice de los crímenes de la entidad enemiga sionista».

Las zonas controladas por los hutíes, respaldados por Irán, han sido atacadas por Israel en numerosas ocasiones por sus acciones contra territorio israelí y los barcos vinculados al Estado de Israel en el mar Rojo y Arábigo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

El Ejército de Israel atacó este martes en Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los militantes palestinos que fueron atacados, encabezados por Khalil al Hayya, del buró político y principal negociador de la organización, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. EFE

ja-ar-ijm/amr/ad