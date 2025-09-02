The Swiss voice in the world since 1935

Los hutíes reivindican ataques contra diferentes puntos de Israel y un buque en mar Rojo

Saná, 2 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este martes ataques contra diferentes puntos de Israel y contra un buque en el mar Rojo, en un momento en el que el movimiento chií ha intensificado sus acciones contra el Estado judío tras el asesinato de su primer ministro la semana pasada en un bombardeo israelí en Saná.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el primer dron, de tipo Sammad-4, tuvo como objetivo «el edificio del Estado Mayor del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa», en referencia a Tel Aviv.

«Los otros tres drones atacaron la central eléctrica de Al Jadira y el aeropuerto de Lod (Ben Gurión) en la zona de Yaffa, así como el puerto de Ashdod en la Palestina ocupada, y lograron alcanzar sus objetivos, gracias a Dios», de acuerdo con Sarea.

Horas antes, el Ejército israelí afirmó en su cuenta de X que la Fuerza Aérea interceptó un dron lanzado desde el Yemen antes de cruzar a territorio del Estado judío, al tiempo que indicó que el ataque no hizo saltar las alarmas de emergencia en cumplimiento con el protocolo en este tipo de casos.

Por otra parte, Sarea indicó que los hutíes atacaron con «dos drones y un misil de ala» el carguero MSC ABY, con bandera de Liberia y que se encontraba haciendo la ruta desde Port Said, en Egipto, a Yeda, en Arabia Saudí.

Según el portavoz, «el barco fue alcanzado directamente» y fue atacado por «violar la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada y su conexión con el enemigo israelí en el norte del mar Rojo», dijo sin aportar más detalles.

Los hutíes juraron venganza a Israel tras el asesinato de su primer ministro, Ahmed al Rahawi, y de al menos once miembros de su Ejecutivo en un bombardeo israelí contra una reunión del gabinete celebrada el pasado jueves en Saná.

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos y contra la guerra israelí en Gaza. EFE

