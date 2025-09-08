Los hutíes reivindican ataques contra dos aeropuertos de Israel tras alcanzar uno ayer

Saná, 8 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este lunes el lanzamiento de drones contra los aeropuertos israelíes de Ben Gurión, en Tel Aviv, y de Ramon en Eilat, un día después de que este último fuera alcanzado por un avión no tripulado en una acción que no provocó víctimas mortales.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que esta «operación militar de alta calidad» que se produce por segundo día consecutivo también apuntó contra «un objetivo crucial en Dimona», en el sur de Israel, aunque no aportó más detalles.

«La operación logró sus objetivos con éxito», celebró Sarea, que difundió el comunicado horas después de que el Ejército israelí anunciara que había interceptado tres drones lanzados desde el Yemen contra su territorio.

Las alarmas antiaéreas se activaron debido a estos lanzamientos, de acuerdo con el Ejército Israelí, que apuntó que dos de los drones fueron interceptados en la zona de Aravá y el tercero sobre el desierto del Néguev.

Sarea felicitó a los combatientes del movimiento chií, respaldado por Irán, y afirmó que estos ataques «demuestran la fragilidad de las medidas de seguridad del enemigo, por rigurosas que sean».

Las intercepciones se producen un día después de que los rebeldes del Yemen lanzaran otros cuatro drones, uno de los cuales impactó en el Aeropuerto Ramon, en la sureña ciudad de Eilat, dejándolo fuera de servicio durante menos de dos horas.

Los hutíes lanzan con frecuencia drones y misiles contra territorio israelí en lo que describen como un gesto de «solidaridad» con los palestinos masacrados en la Franja de Gaza, aunque la gran mayoría de estos ataques son interceptados sin causar víctimas ni daños.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo. EFE

