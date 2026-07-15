Los hutíes reparan la pista de aterrizaje y reabren el aeropuerto de Saná tras bombardeos

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Saná, 15 jul (EFE).- El Ministerio de Transportes de los rebeldes hutíes del Yemen anunció este miércoles la finalización de las reparaciones de la pista de aterrizaje y la reanudación de las operaciones del aeropuerto internacional de Saná, que resultó dañado el lunes en un bombardeo del Ejército yemení.

El ministro de Tranportes de los rebeldes, Mohamed Quhaim, afirmó a la agencia de noticias insurgente Saba que las pistas de despegue y aterrizaje fueron reparadas conforme a los estándares técnicos aprobados por equipos de ingeniería de la Corporación General de Carreteras y Puentes, con apoyo de especialistas de aviación civil.

Así, anunció que el aeropuerto «ha recuperado su plena operatividad», dos días después de que los bombardeos del Ejército yemení alcanzaran las pistas de la instalación para impedir que un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, que transportaba a una delegación hutí desde Teherán, aterrizara en Saná.

El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, confirmó que el bombardeo tenía el objetivo de impedir ese aterrizaje y acusó a Irán de utilizar vuelos civiles para apoyar al movimiento hutí, respaldado por Teherán.

Sin embargo, los rebeldes yemeníes acusan directamente a Arabia Saudí de estar detrás del ataque aéreo y, ayer mismo, afirmaron haber derribado un dron de reconocimiento saudí en una zona del Yemen bajo su control.

Tras el bombardeo, el avión iraní se desvió y aterrizó en el aeropuerto de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo y también bajo control de los insurgentes, que controlan amplias zonas del noroeste del país árabe, incluida Saná.

Los hutíes respondieron al ataque con el lanzamiento de misiles contra Arabia Saudí, mientras que advirtieron a las aerolíneas internacionales que no sobrevolaran el espacio aéreo de la monarquía árabe ante la escalada del conflicto.

El Gobierno reconocido internacionalmente ha acusado a Irán de intentar establecer un puente aéreo con los hutíes y así violar la soberanía de Yemen, mientras que los rebeldes han defendido los vuelos como un derecho soberano y humanitario. EFE

ja-cgs