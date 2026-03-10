Los Ig Nobel se trasladan a Europa al considerar a EE. UU. «inseguro» para sus asistentes

2 minutos

Nueva York, 10 mar (EFE).- Los premios satíricos Ig Nobel se celebrarán este año en Zúrich (Suiza) tras 35 años alojándose en Estados Unidos, al considerar que visitar el país norteamericano se ha vuelto «inseguro» para los asistentes a la ceremonia.

«Durante el último año se ha vuelto inseguro para nuestros invitados visitar el país. No podemos, en conciencia, pedir a los nuevos ganadores ni a los periodistas internacionales que cubren el evento que viajen a Estados Unidos este año», apunta en un artículo de la revista Annals of Improbable Research Marc Abrahams, fundador de los premios y editor de este medio digital.

La decisión tiene lugar en medio de la dura política de inmigración impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye deportaciones masivas y restricciones a distintos tipos de visa.

Abrahams asegura que el traslado a Europa de los Ig Nobel, que normalmente tenían lugar en la ciudad de Boston, garantizará que los premiados puedan «viajar y reunirse».

«A pesar de los extraños vientos que soplan actualmente, la ciencia, los científicos y el amor del público por la ciencia siguen muy vivos en Estados Unidos», aclara.

Además, recalca que tanto la ciudad de Zúrich como sus instituciones «movieron montañas y se comprometieron a hacer esto posible», y destaca las diversas aportaciones de Suiza a la sociedad, como la física de Albert Einstein o los relojes de cuco.

De cara al futuro, la idea es que los Ig Nobel se celebren de nuevo en 2028 en Zúrich y que cada año intermedio tengan lugar en una ciudad europea diferente.

Según su fundador, ciudades de Europa y otros lugares ya están pensando en acoger la ceremonia en los próximos años y organizar fiestas para seguir la retransmisión por Internet.

Los Ig Nobel, creados hace 35 años, premian anualmente a diez científicos por inventar o describir algo que «primero hizo reír y luego reflexionar», con el objetivo de despertar la curiosidad de la gente.

El año pasado, entre los premiados se encontraban científicos de Países Bajos, el Reino Unido y Alemania por su investigación que concluyó que un pequeño sorbo de alcohol a veces mejora la capacidad de hablar en un idioma extranjero porque parece aumentar la confianza en uno mismo. EFE

asg/jco/icn