Los incendios alcanzan cifras inéditas en Francia, con 200.000 evacuados en el suroeste

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(Actualiza con nuevos datos, detenciones y declaraciones)

París, 25 jul (EFE).- Los incendios forestales han alcanzado magnitudes inéditas en Francia, con 98.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y la preocupación centrada en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la gran mayoría por el fuego en la región de la Gironda que está a una veintena de kilómetros de Burdeos.

«Supone un récord histórico», admitió este sábado en una comparecencia de prensa el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, sobre el balance total de superficie incendiada en lo que va de 2026.

Solo el foco de la Gironda, que se originó el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, mantiene evacuadas a 167.00 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, ya que las llamas recorrieron hasta la fecha 32.700 hectáreas, de acuerdo al último recuento facilitado por la prefecta (delegada del Gobierno) de la región, Sophie Brocas.

«Este incendio sigue siendo peligroso, pero ha perdido algo de intensidad gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad», afirmó Brocas en una comparecencia de prensa esta tarde, aunque apuntó que sigue siendo posible un empeoramiento por culpa de los cambios de dirección del viento.

El alto número de evacuados en la Gironda se debió en particular a que el incendio adquirió características nunca vistas en un fuego en Francia, similares a una «tormenta de fuego» muy impredecible, según explicó junto a Brocas Marc Vermeulen, director departamental de los servicios de bomberos y de socorro de la región.

En total, este fuego que avanza en la dirección de Burdeos destruyó ya 140 casas.

Hay unos 1.500 bomberos trabajando sobre el terreno, apoyados por hasta un millar de militares (500 ya en acción y otros 500 en proceso de despliegue esta tarde).

Desde el aire contribuyen a la extinción 18 medios aéreos de distinto tipo y a ellos se unió esta tarde un avión de transporte militar A400, adaptado para la lucha contra el fuego, con capacidad para lanzar veinte toneladas de producto retardante.

Aunque su entrada en acción no estaba prevista hasta dentro de unos días, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tomó este sábado la decisión de adelantar su uso y convocó una nueva célula interministerial de crisis para abordar la situación de los incendios durante la tarde.

«Las próximas horas pueden ser difíciles», manifestó en X Lecornu tras la reunión en referencia a Gironde, donde este sábado se detuvo a tres personas acusadas de cargos relacionados con el fuego.

Dos eran hombres acusados de lanzar fuegos artificiales que fueron arrestados al sur de la bahía de Arcachón y el tercero fue otro hombre en la periferia de Burdeos por prender fuego a arbustos.

Dado que se trata de una zona muy turística, Lecornu explicó que el lunes habrá una reunión con representantes del sector turístico y energético de la región.

Hasta 1.500 militares desplegados

Ante una situación que la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, calificó de «crisis brutal, grave y sin precedentes», las Fuerzas Armadas aumentarán hasta 1.500 los efectivos militares desplegados sobre el terreno a partir de las últimas horas de este sábado.

Los militares tendrán como misión principal apoyar la evacuación de las poblaciones, proteger las viviendas sin vigilancia y la seguridad de las instalaciones industriales.

También prestarán apoyo médico y soluciones de transporte y de alojamiento para los evacuados, como entrega de agua y de camas plegables de campaña.

El cuerpo de Ingenieros desplegará igualmente excavadoras y bulldozers para abrir vías forestales, entre otras medidas anunciadas este sábado por el Ministerio de Defensa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que las llamas están poniendo a prueba al país, pero aseguró que Francia está demostrando que es «un pueblo unido que se apoya mutuamente».

También mandó solidaridad a España, Grecia e Italia frente al fuego y agradeció los medios de apoyo enviados por otros países europeos.

Otros focos y el Tour de Francia acortado

Aunque es el más grande con diferencia, el de Gironda no es el único fuego que preocupa. En el vecino departamento de Las Landas continúa activo el declarado en la zona de Biscarrosse y está lejos de ser controlado, según las autoridades.

Allí hubo que evacuar a otras 30.000 personas, la mayoría en esa localidad y en la vecina Parentis-en-Born. Unas 3.000 de ellas podrán volver esta noche a sus casas, en zonas muy acotadas, anunció esta tarde la Prefectura.

Sobre el terreno trabajan unos 550 bomberos, según indicó el ministro del Interior al mediodía.

En Var (sureste), un tercer gran incendio acumulaba hasta esta mañana 3.250 hectáreas calcinadas y durante la tarde vivió reactivaciones, mientras que otro en Tarn (sur) logró ser controlado este sábado tras quemar 600 hectáreas.

Igualmente hay focos activos en Alta Córcega, y Altos Alpes, entre otros lugares.

La gravedad excepcional de los incendios llevó este sábado a los organizadores del Tour de Francia y a las autoridades francesas a tomar la decisión de acortar el recorrido de la etapa final de esa competición, cuya última etapa discurrirá mañana, domingo, en París. EFE

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