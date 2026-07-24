Los incendios en Francia y España fuerzan la evacuación de decenas de miles de personas

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Decenas de miles de personas fueron evacuadas este viernes por los incendios en el suroeste de Francia y cerca de la capital de España, donde dos grandes fuegos en el oeste de Madrid podrían unirse en un solo frente y agravar todavía más la situación.

Al menos 40.000 personas fueron evacuadas o se encuentran confinadas en la región de Madrid debido al «peor incendio de la historia» en la zona, anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

«La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando», afirmó el delegado del gobierno regional, Fran Martín Aguirre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona el sábado por la mañana.

Los bomberos luchaban el viernes para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito.

Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (9.000 hectáreas arrasadas) se unan, lo que daría mucha más fuerza al fuego.

El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, dijo que el incendio en suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que «está ya fuera de capacidad de extinción».

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a una persona y otra está siendo investigada como posibles autores del incendio en Castilla y León.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan una serie de municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

«Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no», afirma Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue totalmente evacuado.

Otro importante incendio en Guadalajara, desatado el jueves en una zona al noreste de Madrid poco poblada que quemó 32.000 hectáreas, está ahora en fase de estabilización, con el ejército retirado de la zona.

Desde el 1 de enero se quemaron en España casi 130.000 hectáreas, frente a las 393.000 de todo 2025.

Las condiciones meteorológicas complican la labor de los bomberos y los militares que trabajan para intentar contener las llamas, según las imágenes difundidas por la Guardia Civil.

«Tenemos una situación adversa, ya veis el viento. (…) Tenemos estimaciones superiores a 50 km/h, la temperatura tampoco nos facilitará la tarea ni el grado de humedad», indicó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, desde el puesto de mando instalado en la zona.

– 67.000 evacuados en Francia-

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa zonas cercanas de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde los incendios obligaron a residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco y por carretera, en plena temporada de vacaciones de verano.

En total unas 67.000 personas fueron evacuadas de las dos zonas amenazadas por las llamas, Cap Ferret, en Gironda (donde el fuego ya quemó más de 12.500 hectáreas, más que la superficie de París), y en el departamento de Las Landas (suroeste). Y otras 8.000 están siendo evacuadas.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) analizados por la AFP.

Desde inicios de año, más de 50.000 hectáreas ardieron en incendios en Francia, casi el triple que en el mismo período de 2025, indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En un polideportivo del pueblo de Lège Cap Ferret, Maria Lalanne, una vecina de 90 años y sin familia, fue evacuada durante la noche y tuvo que dejar en casa su audífono y sus gafas. «No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa», dice aturdida.

El cambio climático, causado principalmente por la quema continuada de petróleo, carbón y gas, está agravando la sequía actual, según concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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