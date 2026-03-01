Los incendios en la Amazonía brasileña se disparan un 118 % en febrero

2 minutos

Río de Janeiro, 1 mar (EFE).- Los incendios forestales en la Amazonía brasileña se dispararon un 118,7 % en febrero, en comparación los del mismo mes de 2025, con 873 focos en llamas detectados durante el período, informó este domingo el Gobierno.

No obstante, las quemas disminuyeron un 57,5 % respecto de las notificadas en enero, según los datos satelitales del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE).

El año pasado la más extensa selva tropical del planeta registró 43.131 incendios forestales, un 69 % menos, en el interanual, y la menor cantidad para un año desde que el indicador comenzó a ser medido en 1998.

La devastación de la Amazonía por las llamas es resultado de las quemas relacionadas el manejo de pastizales y con la deforestación, esta última relacionada con actividades como la minería ilegal y el comercio ilícito de madera, que se dispararon durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

La recuperación de la Amazonía brasileña es uno de los principales compromisos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que volvió al poder.

Además de fortalecer los controles, ha impulsado una fuerte lucha contra la minería ilegal en la selva, especialmente en la tierra yanomami tras descubrir la gravísima situación humanitaria y sanitaria que vivía esa etnia por culpa de las extracciones ilícitas de metales preciosos como el oro.

A nueve meses de culminar su tercer mandato, el Gobierno de Lula asegura haber acabado en un 99 % con la minería ilegal en ese territorio indígena.

Un resultado parecido se había visto a finales de 2023, pero en 2024 la minería ilegal regresó por la falta de la presencia permanente de las fuerzas del orden, por lo que el Ejecutivo tuvo que emprender nuevas acciones militares para volver a ver resultados. EFE

mat/rod