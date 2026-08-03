Los incendios mantienen bajo amenaza la región de Atenas

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El reducción de la fuerza del viento permitió el despliegue de aviones cisterna este lunes para combatir los incendios en varios frentes de la región de Atenas, donde la situación sigue siendo preocupante.

«Los focos principales se encuentran actualmente en las localidades de Kandyli y Agia Skepi», a unos 50 km al noroeste de la capital griega, declaró Yannis Artopios, portavoz del servicio de bomberos, en el canal público Ertnews.

«Nos mantenemos alerta», subrayó. «Si tuviéramos que resumir la situación actual diríamos que hay una mejora, pero absolutamente ninguna razón para bajar la guardia».

Gracias a la disminución de los vientos, trece aviones cisterna pudieron despegar temprano el lunes para apoyar a los 12 helicópteros y a los 450 efectivos desplegados en el terreno.

Los habitantes no dan crédito a la magnitud de la catástrofe.

«Es un desastre total, lo que ha pasado es inaceptable», declaró a la AFP Konstantinos Makrinoris, exalcalde de la ciudad de Vilia, cerca de Porto Germeno.

«El fuego ha logrado recorrer 45 km hasta aquí desde el lugar donde inicialmente comenzó», precisó.

Un fotógrafo de la AFP vio columnas de humo elevarse sobre el flanco de una montaña y sobre algunos olivares, pero la situación es incomparable con la de la víspera, cuando los vientos avivaban las llamas.

Las ráfagas de hasta 80 km/h, con picos de 130 km/h, habían impedido el uso de los aviones cisterna contra los incendios que rodeaban Porto Germeno.

Muchos atenienses eligen este lugar a orillas del golfo de Corinto para pasar las vacaciones. Fue evacuado el viernes y desde entonces numerosas casas han quedado reducidas a cenizas.

El lunes, la velocidad del viento bajó a 12 km/h, según el servicio meteorológico griego.

Más de 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas se quemaron en una semana en Grecia, golpeada de lleno por la crisis climática, como todo el Mediterráneo, según datos publicados por medios citando un análisis del programa europeo Copernicus.

Las llamas se cobraron varias víctimas: tres bomberos murieron la semana pasada y un piloto y el copiloto de un helicóptero este domingo al chocar contra otro aparato mientras intentaban apagar el fuego en los alrededores de Psatha.

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