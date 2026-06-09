Los incidentes antigitanos en Alemania crecieron un 24 % hasta sumar más de 2.000 en 2025

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Berlín, 9 jun (EFE).- El Centro de Información y Denuncia de Discriminación contra los Gitanos (MIA, por sus siglas en alemán) documentó en su cuarto informe presentado este martes un total de 2.076 incidentes contra representantes de los sinti y romaníes en Alemania en 2025, un 24 % más que los 1.678 registrados el año anterior.

«Los incidentes documentados por MIA siguen siendo muy preocupantes. Nuestras cifras muestran claramente que el antigitanismo en Alemania no es un problema marginal, sino una realidad social cotidiana. Cada vez más sinti, romaníes y otras personas afectadas por el antigitanismo denuncian un aumento constante de la discriminación, los insultos, las hostilidades y la violencia», señaló el director ejecutivo de MIA, Guillermo Ruiz, en un comunicado.

Instó a instituciones y partidos democráticos a «adoptar una postura clara», precisamente en tiempos de «creciente movilización de la derecha».

El creciente número de incidentes documentados muestra, por un lado, que las actitudes y los ataques antigitanos se mantienen en un nivel constantemente alto y, por el otro, que cada vez más personas afectadas encuentran el valor para visibilizar sus experiencias y defenderse, subraya MIA, que no obstante estima que el número de casos no denunciados es considerable.

La categoría más frecuente de incidentes antigitanos la constituyeron los estereotipos tanto negativos como idealizados y los menosprecios verbales y no verbales, incluidos los insultos, que aumentaron alrededor de un 40 %, hasta los 1.193 casos.

La segunda categoría más importante fue la discriminación, con 738 casos registrados, el 30 % a nivel individual y otro 30 %, de tipo institucional, que se manifiesta especialmente en el contacto con la policía, las autoridades escolares y las administraciones públicas.

La exclusión y el fomento de los prejuicios tienen como consecuencia una reducción de las barreras morales en el trato con las personas afectadas por el antigitanismo y son razones importantes por las cuales se registraran de nuevo numerosos ataques físicos (55), daños materiales (41), amenazas (41) y casos de violencia extrema (8), agrega el comunicado.

Por otra parte, el antigitanismo relacionado con la migración, con 473 casos documentados, afectó especialmente a los refugiados romaníes procedentes de Ucrania, los Balcanes Occidentales y Moldavia, así como a ciudadanos de la UE llegados del sudeste de Europa, a los que a menudo se les acusa de forma generalizada de abusar de las prestaciones sociales y de carecer de permiso de residencia.

Además, se documentaron 108 casos de antigitanismo relacionado con el nazismo, entre ellos la trivialización o la negación del genocidio nazi contra los sinti y los romaníes, la destrucción o daños a lugares o placas conmemorativos que recuerdan la persecución nazi, así como agresiones verbales contra descendientes de supervivientes del Holocausto, en las que se hicieron alusiones a la política de exterminio de los nazis.

En todos los ámbitos de la sociedad se registraron incidentes de antigitanismo, con especial frecuencia en los contactos con las autoridades públicas, con 428 casos.

En el ámbito de la educación se documentaron 364 casos; en internet, 292; en el de la vivienda, 279; en los servicios, 243; en política, 151; en espacios públicos, 144; y en el mundo laboral, 114.

Resulta especialmente alarmante que, en uno de cada tres incidentes denunciados, los afectados fueran niños y jóvenes, denuncia MIA.

«El antigitanismo no debe minimizarse ni pasarse por alto por más tiempo. El elevado número de incidentes documentados pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar medidas más eficaces contra el antigitanismo», exigió Ruiz, quien pidió garantizar el futuro de MIA a través del apoyo institucional.

El antigitanismo debe seguir siendo visible y las personas afectadas deben recibir apoyo, añadió.

«No se las puede dejar solas con sus experiencias. La visibilidad es un requisito previo indispensable para el cambio», defendió el director de MIA. EFE

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