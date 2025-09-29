The Swiss voice in the world since 1935
Los indígenas de Ecuador subrayan que no darán «ni un paso atrás en las protestas»

Guayaquil (Ecuador), 29 sep (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, aseguró este lunes que no darán «ni un paso a atrás» en su decisión de protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel y responsabilizó al presidente Daniel Noboa del «caos» que puede haber en el país si el mandatario no deroga la medida.

«Exigimos al Gobierno que escuche las demandas legítimas de las organizaciones sociales, que deje de sostener una postura de guerra contra el pueblo», aseguró el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en una rueda de prensa, en Quito, este lunes, poco después de que la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, ratificó la medida sobre el diésel.

«Señor presidente, si se hace caos en el Ecuador, el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar», advirtió. EFE

