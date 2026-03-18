Los ingresos del sector discográfico crecen un 6,4 % en 2025, liderados por Latinoamérica

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Londres, 18 mar (EFE).- Los ingresos globales de la música grabada crecieron un 6,4 % en 2025 hasta 31.700 millones de dólares, encadenando once años consecutivos de expansión, impulsados por el ‘streaming’ de pago y el avance en Latinoamérica, indicó este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, en inglés).

El ‘streaming’ o reproducción digital de pago se mantiene como motor del sector discográfico, con un crecimiento del 8,8 % el año pasado, que lo llevó a representar el 52,4 % de los ingresos totales y alcanzar 837 millones de subscriptores.

El ‘streaming’ en general aportó el 69,6 % del total de ingresos, apuntó la IFPI, que representa a las principales discográficas, al presentar su informe anual en Londres.

Según estos datos, los formatos físicos volvieron al crecimiento en 2025, con un aumento del 8 %, gracias al vinilo, que sumó un alza del 13,7 % y encadena 19 años consecutivos de subida.

Los ingresos por actuaciones y derechos de radiodifusión sumaron un 0,3 %, hasta 2.900 millones de dólares, pero cayeron un 2 % los de sincronización -uso de música grabada en películas, televisión, publicidad y videojuegos- y un 5 % los obtenidos por descargas y otros formatos digitales.

Explosión latina

En cuanto a regiones, América Latina lideró el crecimiento el año pasado con un 17,1 %, su decimosexto ejercicio consecutivo de expansión, impulsada por el ‘streaming’, que representó el 88,1 % de los ingresos de la región.

Brasil creció un 14,1 % y se convirtió en el octavo mercado global, mientras que México sumó un 13,3 % y subió dos posiciones, hasta el décimo lugar.

La consejera delegada de la IFPI, Victoria Oakley, destacó ante la prensa la influencia del puertorriqueño Bad Bunny en la promoción de la música latina y Dennis Kooker, de Sony Music, apuntó que la española Rosalía demuestra también que «el idioma ya no es una barrera» para el éxito.

La región de Estados Unidos y Canadá concentró el 38,7 % de los ingresos globales: EE.UU. se mantuvo como primer mercado mundial, con un avance del 3,3 %, y Canadá creció un 5,6 %, aunque descendió al noveno puesto en la clasificación.

Europa aportó el 30,4 % de las ventas mundiales, con un crecimiento del 5,6 % en 2025. El Reino Unido se consolidó como tercer mercado del mundo, con un alza del 4,8 %; Alemania ingresó un 1,7 % más y descendió al quinto puesto y Francia se mantuvo en sexta posición, con un aumento del 3,7 %.

En Asia, donde triunfan los formatos físicos, los ingresos aumentaron un 10,9 %, con Japón manteniéndose en segundo puesto global con un crecimiento del 8,9 %. Destacó el rápido crecimiento de China, que escaló al cuarto puesto tras aumentar un 20,1 %. Corea del Sur se situó en séptima posición.

Oriente Medio y Norte de África y África subsahariana crecieron un 15,2 %, mientras que Australia+Nueva Zelanda avanzó un 1,5 %.

Fraude e inteligencia artificial

Oakley advirtió de que el sector afronta el reto inmediato de combatir el fraude en el ‘streaming’, que «roba» ingresos de los artistas mediante reproducciones falsas o manipuladas.

En este sentido, pidió a las plataformas, agregadores y distribuidores que tomen medidas para comprobar la identidad de los usuarios e instó a los Gobiernos a reforzar la legislación de derechos de autor.

Por otra parte, tanto ella como otros participantes en una mesa redonda, entre ellos el presidente de Universal Music México, Alfredo Delgadillo, subrayaron las oportunidades de la inteligencia artificial «si se usa bien», por ejemplo para «ampliar las interacciones y experiencias de los fans con sus cantantes preferidos».

Oakley anunció que ya se han firmado «una docena de acuerdos de licencia y colaboración entre sellos y empresas innovadoras de IA para ensalzar la creatividad, no sustituirla, siempre protegiendo los intereses de los artistas».

En los últimos días, la IFPI reveló que la estadounidense Taylor Swift fue la artista que más ingresos generó el año pasado, seguida del grupo masculino de pop surcoreano Stray Kids.

El sencillo más vendido en 2025 fue ‘APT.’, de Rosé y Bruno Mars, mientras que ‘The Life of a Showgirl’, de Taylor Swift, fue el álbum número uno. EFE

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