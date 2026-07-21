Los ingresos por las exportaciones de café de El Salvador crecen un 27,9% en 8 meses

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San Salvador, 21 jul (EFE).- Los ingresos por las exportaciones de café en los ochos meses del ciclo cafetero 2025-2026 de El Salvador sumaron 141,36 millones de dólares, un 27,9 % más que en el mismo lapso anterior, de acuerdo con las cifras del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) proporcionadas este martes.

La cosecha del café comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente. En los primeros ocho meses de la actual cosecha se exportaron 445.884 quintales, por encima de los 399.704 del lapso anterior, indicó el ISC.

Del total exportado, el café oro representó más de 136,91 millones de dólares, el café soluble -café instantáneo- llegó a 2,8 millones y el café tostado 1,62 millones de dólares.

Norteamérica compró el 66,7 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 18,4 % fue enviado a Europa y el 3,6 % a Asia.

Según los documentos del ISC, la cosecha 2025-26 ha llegado a 952.237 quintales oro-uva, mientras que en el ciclo anterior al mes de mayo era de 843.573 quintales oro-uva.

Se conoce como café oro al grano descascarado y listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025, cuando totalizaron 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción.

El café fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones, mientras que actualmente es el principal producto agrícola de exportación. EFE

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