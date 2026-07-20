Los ingresos por turismo en Jordania caen un 5,3 % en el primer semestre de 2026

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Amán, 20 jul (EFE).- Los ingresos turísticos de Jordania en el primer semestre de 2026 se redujeron en un 5,3 %, hasta alcanzar aproximadamente los 3.500 millones de dólares (unos 3.061 millones de euros), respecto al mismo periodo del año pasado, un indicador de las dificultades que atraviesa el importante sector para el país, afectado por la inestabilidad regional por la guerra en Irán.

Así lo señalan este lunes datos preliminares publicados por el Banco Central de Jordania y recogidos por la televisión estatal jordana Al Mamlaka, que añadieron que estas cifras apuntan que este descenso se debió a la disminución de los ingresos provenientes de los jordanos residentes en el extranjero, así como a la reducción del gasto de los turistas procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y otros países.

No obstante, los ingresos turísticos interanuales aumentaron un 7 % durante el mes de junio, que llegó a los 685 millones de dólares (aproximadamente 600 millones de euros), algo que se debe sobre todo a una mejora en la actividad turística con el inicio de la temporada de verano, de acuerdo con la fuente.

El sector turístico es uno de los pilares más importantes de la economía jordana y una fuente principal de divisas, y los mercados siguen de cerca su desempeño como indicador de la recuperación económica.

Las guerras en Oriente Medio, especialmente en Gaza e Irán, han golpeado con fuerza el turismo en Jordania, donde se encuentra la maravilla del mundo Petra, y en los últimos meses la situación se agravó por la ofensiva iniciada el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocando cancelaciones de hoteles y vuelos.

A esto se suma que Jordania, junto con los Estados del golfo Pérsico, ha sido uno de los países que más ataques ha sufrido, sobre todo estos últimos días cuando el país ha denunciado varios ataques iraníes o incidentes vinculados a esa escalada entre EE.UU. y la República Islámica. EFE

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