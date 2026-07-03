Los iraníes que no acudirán al funeral de Alí Jamenei

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Temen por su seguridad, no quieren participar en ceremonias fastuosas con una economía por los suelos o simplemente no se sienten identificados. Varios iraníes explican por qué no asistirán al funeral del antiguo líder supremo Alí Jamenei.

Aunque las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de personas durante los próximos días, declarados festivos en Teherán, muchos habitantes prefieren abandonar la capital en un contexto marcado por un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, seis meses después de una ola de protestas reprimida con violencia.

Estos son algunos testimonios recogidos por la AFP desde París, mientras Irán se prepara para el funeral del exlíder supremo, previsto el sábado, cuatro meses después de su muerte en un ataque al inicio de la guerra.

– Azadeh ve cómo Teherán se vacía –

«Muchos habitantes de Teherán están huyendo para evitar las multitudes y las ceremonias. La ciudad está inusualmente tranquila», cuenta Azadeh, de 43 años, traductora en Teherán, mientras que, por el contrario, las carreteras para salir de la capital están congestionadas.

«No sé de dónde se supone que van a salir esos más de 15 millones de asistentes de los que hablan. La gente dice que el sábado llegarán en autobuses funcionarios e incluso escolares. Lo que más me preocupa son los niños; espero que no terminen aplastados por la multitud».

– Saied, asfixiado por el ambiente –

«Yo también me voy, porque quedarse en la ciudad se volvió realmente difícil. El ambiente está muy tenso», afirma Saied, de 29 años, que trabaja en el sector de las nuevas tecnologías.

«Muchas calles están cerradas, los controles nocturnos regresaron y la capital está llena de fuerzas de seguridad y personas con vestimenta religiosa conservadora. Es inquietante, ya no lo soporto», añade, poniendo además en duda las cifras ofrecidas por las autoridades. «En mi opinión quizá logren reunir a cuatro o cinco millones de partidarios, y luego los medios estatales dirán que había 20 millones».

– «¿De dónde sale ese dinero?», se interroga Alí –

«El gobierno afirma haber previsto comida, bebidas, alojamiento y otros servicios para 15 millones de participantes», señala Alí, de 49 años, residente en Tonekabón, a orillas del mar Caspio.

«¿Pero de dónde sale ese dinero? Solo en estos últimos días el precio del pan y de algunos productos básicos volvió a subir un 30%», destaca, en un país golpeado por una inflación descontrolada.

– Para Kaveh es propaganda para un «dictador» –

Kaveh, artista visual de 38 años, también lamenta todo el dinero gastado en una «ceremonia que no aporta nada a la gente común, salvo frustración».

«Ninguna de esas supuestas infraestructuras -tiendas de campaña temporales, baños portátiles, internet de emergencia, comida- se puso nunca a disposición de los iraníes durante crisis como terremotos o inundaciones. Y ahora, con una economía devastada tras la guerra, gastan el dinero de esa misma gente en una ceremonia extravagante y costosa en honor a un dictador. No es más que un robo de dinero público y propaganda».

– «Vidas en peligro»: la preocupación de Effat –

Otros, como Effat, ama de casa de 67 años de Mashhad (noreste), temen «que una mala organización pueda poner vidas en peligro».

«También temo que se produzcan actos de violencia o un atentado terrorista destinado a atraer la atención internacional. Cuando ocurre una tragedia de este tipo, las autoridades se apresuran a culpar a actores extranjeros como Israel o la oposición, incluso antes de que los hechos hayan sido esclarecidos».

– Elnaz, en la «burbuja» de quienes no se sienten concernidos –

Elnaz, pintor de 32 años que vive en Teherán, afirma que «no se siente implicado».

«Para gente como nosotros (…), que no somos religiosos y no tenemos vínculos con el gobierno, que Jamenei esté vivo o no no cambia nada en nuestra vida cotidiana».

«Desde hace años da la impresión de que la gente corriente y los partidarios del gobierno viven en dos burbujas distintas dentro del mismo país. Esta ceremonia no es diferente de otros actos estatales o religiosos que solo movilizan a una minoría de la sociedad iraní».

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