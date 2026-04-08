Los iraníes reciben entre el alivio y la desconfianza la frágil tregua con Estados Unidos

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Jaime León

Teherán, 8 abr (EFE).- Los iraníes recibieron este miércoles entre el alivio y la desconfianza la frágil tregua con Estados Unidos que entró en vigor de madrugada y pende de un hilo tras las denuncias de violaciones del alto el fuego.

Teherán vivió hoy su primera jornada sin el sonido de explosiones tras 39 días seguidos de ataques estadounidenses e israelíes, que para algunos vecinos de la capital se habían convertido ya en algo casi rutinario.

«La gente está más relajada, incluso se nota en las conversaciones, hay algo de alivio, como si por fin pudiéramos respirar un poco», dijo a EFE Mansur, contable de 57 años.

Para este vecino de Teherán «han sido 39 días muy duros», llenos de una preocupación y un miedo que llegaron ayer a su punto máximo con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar centrales eléctricas.

Mansur no se fía de que la tregua perdure, especialmente tras las denuncias de violaciones de la misma, y considera que hay que estar preparado para cualquier cosa, pero espera aprovechar el alto el fuego.

«Esta noche vamos a dormir por fin sin escuchar zumbido de cazas y explosiones», dice.

Maziar, diseñador gráfico de 25 años, comparte la opinión de Mansur. Considera la tregua como un alivio, pero cree que en «cuatro o cinco días vendrán los bombardeos de nuevo» porque las negociaciones que se espera que comiencen en Islamabad el viernes no progresarán.

El joven, moderno y con pelo largo, vivió miedo en los primeros días. Vive en una zona que fue atacada casi a diario, según cuenta.

Pero asegura que más tarde eso cambió: «A partir de la segunda semana ya me acostumbré. Las explosiones ya fueron parte de la vida cotidiana», asegura.

Las opiniones son totalmente diferentes en la plaza Engelab donde se celebra un acto para conmemorar los 40 días de luto de la muerte del líder supremo Alí Jameneí, asesinado por Israel el 28 de febrero, en el primer día de la ofensiva.

Aquí entre los habituales gritos de «Muerte a Estados Unidos» y banderas de la República Islámica se pide continuar la guerra.

«Nos oponemos a este alto el fuego. No hay que negociar con los agresores», dice a EFE Nilufar, manicurista de 28 años.

«No tiene ningún sentido negociar con el país que ha traicionado la diplomacia en dos ocasiones en unos meses», explica en referencia a las dos ocasiones en junio y ahora en las que Estados Unidos atacó Irán a pesar de que mantenían negociaciones.

La tregua establecida anoche pende de un hilo. Irán ha denunciado ataques contra una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y el derribo de un dron israelí.

Y sobre todo los masivos ataques israelíes contra el Líbano, que han llevado a Teherán a interrumpir la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz. EFE

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