Los iraníes viven en el esmog: Teherán respira peligro

Aydin Shayegan

Teherán, 30 nov (EFE).- La contaminación del aire en Irán ha alcanzado niveles críticos en varias ciudades, con Teherán como epicentro de una crisis que no solo afecta la vida cotidiana de millones de personas, sino que cobra cada año decenas de miles de vidas y le cuesta al país miles de millones de dólares.

Teherán ha estado en la última semana entre las ciudades más contaminadas del mundo, cubierta por una capa de esmog que hace borrosos los edificios situados a cierta distancia.

La capital iraní ha registrado en los últimos días niveles de concentración de partículas PM2,5 (las más peligrosas para el ser humano) superiores a 150 –insalubres para todos–, que en algunos días se elevaron incluso por encima de 200 –muy insalubres y peligrosos–, según datos de la Compañía de Control de Calidad del Aire de la capital iraní.

El flagelo, que afecta al país cada año durante el otoño y el invierno, ha obligado esta semana al cierre de colegios, oficinas y bancos en Teherán y en otra decena de provincias que también sufren por la concentración de contaminantes.

“Salir a la calle en estos días supone un alto riesgo. Cada vez que respiro siento que mis pulmones se queman”, cuenta a EFE Sara, una vecina del norte de Teherán de 43 años.

La mujer, que trabaja en un salón de belleza, lamenta que para su hijo de 12 años, que sufre de asma, la situación sea aún más “terrible”.

“Lleva varios días encerrado en casa. Sus clases se realizan de manera virtual, como ocurre en todos los colegios por la contaminación, y si no fuese así, tampoco le dejaría ir a la escuela porque sería exponerlo a una crisis de asma”, agregó Sara con gran preocupación.

Según datos oficiales, desde marzo pasado los residentes de Teherán han experimentado 106 días con aire insalubre para grupos sensibles, 16 días con aire insalubre para toda la población, 2 días con aire muy insalubre y 2 días con aire peligroso.

“No se ve un plan real para reducir la contaminación de forma permanente. Nos sentimos atrapados por el aire que respiramos”, critica Mostafa, diseñador gráfico de 29 años, quien lleva una semana trabajando desde casa y asegura salir solo para lo indispensable.

Efectos mortales

“La contaminación del aire es, después de la hipertensión, la segunda causa de muertes por enfermedades no transmisibles”, declaró a los medios Abás Shahsuni, profesor asociado de la Facultad de Salud y Seguridad de la Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti de Teherán.

Según datos del Ministerio de Salud iraní, se estima que el 28 % de los incidentes cerebrovasculares, el 20 % de las muertes por diabetes, el 30 % de los infartos cardíacos, el 45 % de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el 24 % de los fallecimientos por cáncer de pulmón se deben a la contaminación del aire.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, la polución causó la muerte de 58.975 personas mayores de 30 años en todo el país persa.

Costes económicos

La contaminación también tiene un enorme costo económico. El Banco Mundial estima que la polución del aire reduce en promedio un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, cerca de 8,1 billones de dólares anuales.

A Irán, el flagelo le cuesta 17.000 millones de dólares al año.

“El coste anual que la contaminación del aire causa al sector de la salud asciende a unos 17.000 millones de dólares, una cifra superior a todo el presupuesto del sector sanitario del país”, alertó el viceministro de Salud, Alireza Raisí.

Causas y soluciones

Expertos y autoridades coinciden en que la combinación de vehículos viejos y nuevos con un consumo de combustible muy elevado, la gasolina de baja calidad, emisiones industriales, condiciones geográficas y políticas insuficientes ha convertido al aire iraní en un peligro letal.

Aunque Irán cuenta con la Ley de Aire Limpio de 2017 solo se ha implementado aproximadamente el 30 % de la normativa, según el Centro de Investigaciones del Parlamento.“Esta vergüenza es el resultado de años de trabajo insuficiente del gobierno”, reconoció el miércoles pasado el vicepresidente ejecutivo de Irán, Mohammad Jafar Ghaempanah.

Las autoridades consideran que la electrificación del transporte público y el desarrollo de energías renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles podría solucionar en gran medida el problema en Teherán y otras grandes ciudades, tal como ocurrió en el caso de Pekín.

La capital china, que durante años fue una de las ciudades más contaminadas del mundo, ha logrado disminuir drásticamente sus niveles de partículas PM2,5 mediante la modernización del transporte público, el cierre de industrias contaminantes y el fomento de vehículos eléctricos. EFE

