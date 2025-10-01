The Swiss voice in the world since 1935
Los italianos en la Flotilla serán llevados a Israel y después expulsados, según ministro

Roma, 1 oct (EFE).- Los miembros italianos de la Flotilla que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, una vez interceptados, serán trasladados a Israel «sin violencia» y luego expulsados, avanzó este miércoles el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

«El abordaje estaba previsto. Hemos estado hablando con el Gobierno de Israel y he pedido al ministro (de Exteriores, Gideon) Sa’ar que no hubiera acciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv. Esto me ha sido asegurado», declaró Tajani al informativo de la televisión pública RAI.

Asimismo, explicó que los planes actuales pasan por que, una vez la flotilla haya sido abordada, al menos los italianos serán trasladados al puerto israelí de Ashdod y después expulsados con otros europeos por vía aérea, especificó.

Por el momento, Tajani ha pedido mantener la «calma» y ha explicado que los portavoces de la Flotilla le han asegurado que su intención es «no reaccionar» ante un eventual abordaje. EFE

gsm/pddp

