Los italianos en la Flotilla serán llevados a Israel y después expulsados, según ministro

Roma, 1 oct (EFE).- Los miembros italianos de la Flotilla que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, una vez interceptados, serán trasladados a Israel «sin violencia» y luego expulsados, avanzó este miércoles el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

«El abordaje estaba previsto. Hemos estado hablando con el Gobierno de Israel y he pedido al ministro (de Exteriores, Gideon) Sa’ar que no hubiera acciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv. Esto me ha sido asegurado», declaró Tajani al informativo de la televisión pública RAI.

Asimismo, explicó que los planes actuales pasan por que, una vez la flotilla haya sido abordada, al menos los italianos serán trasladados al puerto israelí de Ashdod y después expulsados con otros europeos por vía aérea, especificó.

Por el momento, Tajani ha pedido mantener la «calma» y ha explicado que los portavoces de la Flotilla le han asegurado que su intención es «no reaccionar» ante un eventual abordaje.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en el mismo medio pidió que «todo transcurra con calma y raciocinio para que no haya ningún problema».

«Es importante que lo que ocurra en la próxima hora sea sin violencia, sin que nadie se haga daño ni corra riesgo alguno. Están preparados tanto la tripulación como las autoridades israelíes», dijo.

El Gobierno de Giorgia Meloni ha pedido la máxima cautela a la Flotilla y mediado para proponerles entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre, aunque los cooperantes rechazaron la oferta.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Entre la tripulación de esta flota humanitaria hay 58 italianos, entre ellos las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierda y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado también de esta formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas. EFE

